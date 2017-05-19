Серых коллекторов может ждать уголовная статья

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов не исключает введения в перспективе уголовной ответственности для лиц, незаконно занимающихся коллекторской деятельностью. Об этом он заявил, выступая с лекцией на международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Проблема серых коллекторов набирает обороты: с января 2017 г. начал действовать закон, ограничивший коллекторскую деятельность, напомнил Аристов. К желающим ею заниматься предъявляются жесткие требования по размеру чистых активов коллекторских агентств, их обязывают страховать ответственность за причинение убытков должнику, иметь специальное оборудование и т. д. Сейчас в реестр (на ФССП возложены функции контроля за коллекторами) включена 121 организация, 24 получили отказ. Приставы получают много жалоб на коллекторов и их количество будет расти, прогнозирует директор ФССП. Впрочем, из 4000 обращений обоснованы только 100: злоупотребляют правами не только представители кредиторов, но и должники.

Суды за прошедшие несколько месяцев успели рассмотреть 38 протоколов об административной ответственности за допущенные коллекторами нарушения. 15 из оштрафованных 20 работников коллекторских организаций представляют агентства, внесенные в реестр, среди нарушителей – юридических лиц (см. врез) в реестре числится только половина. Основные нарушения – это превышение разрешенного количества телефонных звонков и сообщений должнику, ситуации, когда коллекторы не называли данные кредитора, а также случаи, когда юридическое лицо, взыскивающее задолженность, не являлось кредитной организацией или агентство не было включено в госреестр.

За незаконную деятельность в сфере взыскания долгов предпринимателям сейчас грозит только штраф от 200 000 до 2 млн руб., напомнил Аристов. «Мы понимаем, что в ряде случаев это несопоставимо с доходами», – признает главный судебный пристав. Поэтому он не исключает, что в перспективе придется ставить вопрос о введении уголовной ответственности за такое нарушение.

Не так собирали 680000 руб. На такую сумму были оштрафованы с начала 2017 г. юридические лица за нарушение правил коллекторской деятельности. Еще 200 000 руб. штрафов было выписано 20 работникам коллекторских организаций

Кроме того, отметил Аристов, приставы уже сейчас испытывают трудности при истребовании информации, необходимой для проверки сообщений о нарушениях, – например, они не могут потребовать от сотовых операторов информацию о телефонных переговорах. Нужны поправки в КоАП, чтобы наделить приставов полномочиями по проведению административного расследования для передачи дела в суд.

Вопрос о введении уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность пока обсуждается лишь в кулуарах, говорит член совета Национальной ассоциации коллекторских агентств Дмитрий Теплицкий. «Это было бы отлично», – радуется он. По разным оценкам, еще в прошлом году в стране насчитывалось от 800 до 2500 коллекторских агентств, напоминает он, а в реестр внесли всего 120, и еще около 20 заявок находится на рассмотрении. Теплицкий уверен, что именно в серой зоне оказались наиболее агрессивные представители профессии, «фактически бандиты», которые часто работают в тесной связке с микрофинансовыми организациями. По статистике ассоциации, именно на этот сегмент приходится большая часть жалоб.

В свою очередь, коллекторы, выбравшие легальные методы работы, ждут более четких правил игры – сейчас нет полной ясности по поводу того, что следует считать телефонным звонком, жалуется председатель правления коллекторского агентства «Сентинел кредит менеджмент» Ольга Мазурова: часто должники бросают трубку, только услышав коллектора, а ведь он должен представиться и успеть изложить суть требований, при этом за превышение установленного лимита обращений коллекторов штрафуют. Несколько таких дел уже находятся в суде, но понимания, как будет складываться судебная практика, пока нет.

Нет ответа на эти вопросы и у ФССП. Проблема существует, признает Аристов. «Будем над ней работать», – обещает он, подчеркивая, что баланс интересов должника и кредитора должен соблюдаться.