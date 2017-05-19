Анатолий Антонов утвержден новым послом России в США

Антонов, до 2011 г. возглавлявший департамент разоружения МИДа, вернулся в ведомство на пост замминистра в конце прошлого года после пятилетней «командировки» в Минобороны на должность замминистра, курирующего международные связи

Комитет Госдумы по международным делам утвердил в четверг кандидатов на должности послов России в США и Турции. На первый пост утвержден замминистра иностранных дел России Анатолий Антонов, на второй – глава департамента МИДа Алексей Ерхов, сообщил ТАСС. Обсуждение обоих кандидатов проходило в закрытом режиме.

Антонов должен сменить действующего посла России в США Сергея Кисляка, который может возглавить новую структуру ООН – бюро по борьбе с терроризмом.

Антонов, до 2011 г. возглавлявший департамент разоружения МИДа, вернулся в ведомство на пост замминистра в конце прошлого года после пятилетней «командировки» в Минобороны на должность замминистра, курирующего международные связи. После смены министра Анатолия Сердюкова на Сергея Шойгу в 2012 г., а также после введенных в 2014 г. санкций, оборвавших связи Минобороны с США и их союзниками, круг фактических полномочий Антонова в военном ведомстве значительно сократился, вспоминает бывший чиновник военного ведомства. В США его ждет нелегкая миссия с учетом кампании против президента Дональда Трампа с использованием «российского фактора», говорит собеседник «Ведомостей. Назначение Антонова ожидается в июле, после возможной встречи президентов России и США на саммите G20 в Гамбурге.

Ерхов в случае своего назначения сменит Андрея Карлова, убитого в декабре 2016 г. на открытии фотовыставки в Анкаре. Ерхов работал под руководством Карлова – служил генеральным консулом России в Стамбуле почти все время, когда Карлов возглавлял дипмиссию. В последнее время Ерхов возглавлял ситуационно-кризисный центр в МИДе, задача которого – следить за кризисными и чрезвычайными ситуациями, предупреждать россиян о нежелательности посещения опасных стран, а также участвовать в их эвакуации. В ближайшее время Госдума и Совет Федерации также утвердят нового постпреда России при ООН – скорее всего, им станет заместитель главы МИДа Василий Небензя, сказал «Ведомостям» собеседник в международном комитете Думы.