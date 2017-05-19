Росгвардия будет мониторить соцсети

В Росгвардии планируют обучать IT-специалистов и специалистов по мониторингу социальных сетей, сообщил в пятницу в Саратове заместитель командующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов. «Мы сегодня видим те направления, которые нам хотелось бы развивать. В первую очередь это IT-технологии», — цитирует генерала «Интерфакс». «Подобные учебные группы» уже работают в Пермском военном институте, сообщил Меликов.

Работа подобных специалистов помогла бы предотвратить преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии, дислоцированный в станице Наурской в Чечне. «Мы понимаем, что управление боевыми группами, которые осуществляли нападение, осуществлялось дистанционно. В том числе с использованием определенных информационных каналов, которые передавались по линии соцсетей. Если бы, допустим, мы могли своевременно эту ситуацию вскрыть, подобное нападение было бы пресечено не на том этапе, на котором оно было пресечено, а, может быть, ранее», — сказал заместитель комнадующего.

В ходе нападения на часть Росгвардии в Наурской 24 марта погибли шесть военнослужащих. Еще ранее 16 марта агентство «Росбалт» сообщило, что в Росгвардии создается подразделение киберразведки, которое возглавит Лариса Горячко, служившая до этого в МВД. Главной целью новой структуры должно было стать, по информации агентства, выявление экстремистов в интернете. Однако тогда Росгвардия опровергла это сообщение.