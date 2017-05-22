Госдума не готова исправлять законопроект о лишении гражданства за терроризм

Если закон примут, он позволит лишать гражданства преступников, осуждённых за терроризм или экстремизм и получивших паспорт не по рождению

Правительство на правительственной комиссии по законопроектной деятельности в понедельник поддержало два депутатских законопроекта о лишении гражданства за терроризм. Если закон примут, он позволит лишать гражданства преступников, осуждённых за терроризм или экстремизм и получивших паспорт не по рождению.

Поправки в УПК и в закон о гражданстве поддерживаются правительством в целом. Но к поправкам в закон о гражданстве есть замечания: нужно урегулировать вопрос определения на территории России правового статуса лица, в отношении которого отменено решение о гражданстве в связи с таким преступлением, после отбытия таким лицом наказания, считает Белый дом. Кроме того, законопроект необходимо дополнить нормой, предусматривающей запрет на повторное обращение с заявлением о приобретении гражданства лица, в отношении которого будет отменено решение о предыдущем гражданстве, сказано в отзыве.

Поправки в УК относительно лишения гражданства пока не внесены в Госдуму и лишь отправлены на получение отзыва. До этого правовое управление Думы также критиковало законопроект в своем отзыве, отмечая, что речь идет только о тех, кто получал гражданство в обычном порядке, нет сроков, в течение которых получивший гражданство будет считаться подозрительным.

Непонятный законопроект

Несмотря на замечания правительства, уже во вторник комитет рассмотрит законопроекты ко второму чтению: пока поправка к нему только техническая, рассказали несколько собеседников в аппарате. Многие хотят расширить составы и наказывать лишением гражданства не только за терроризм, но комитет собирается настаивать на своей позиции, знает собеседник. «Замечание правительства очень абстрактное – очевидно, что человек будет считаться лицом без гражданства, такие люди есть», - отмечает он.

Все может поменяться на самом комитете, пока инструкций как править ни у кого нет, говорит другой. Непонятно одно – каким именно образом этот законопроект должен помочь бороться с терроризмом, удивляется другой аппаратчик, знакомый с ситуацией.

Еще пятницу Госдума одобрила законопроект в первом чтении, на сбор поправок было дано три дня. При принятии его в первом чтении единоросс и руководитель комитета по госстроительству Павел Крашенниников настаивал, что это не лишение гражданства, а отмена решения по вопросам гражданства: если «натурализованный» россиянин сообщал при заявлении на гражданство, что он обещает соблюдать Конституцию, а потом этого не сделал, это является «заведомо ложными сведениями», за которые можно лишить гражданства. Депутаты при обсуждении предложили подумать о расширении составов и лишать гражданство за многие другие преступления.

Внесение законопроекта тоже не далось депутатам легко: сначала лидерами всех фракций был внесён «неправильный» законопроект: по первому тексту выходило, что лица с приобретенным гражданством лишаются его, как только будут осуждены, однако в Конституции сказано, что гражданство является единым и равным независимо от оснований приобретения и не может быть изъято. Депутатам пришлось перевнести законопроект в трех частях – поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, в закон о гражданстве и отдельно в Уголовный кодекс.

Под новой версией стоит подпись спикера Госдумы Вячеслава Володина. Согласно «исправленной» версии, это не изъятие гражданства, а отмена решения о натурализации тех, кто нарушил обещание соблюдать Конституцию. Собеседник, близкий к администрации президента, рассказывал «Ведомостям», что первый вариант поправок – версия думского руководства, проявившего инициативу, не зная, что в Государственно-правовом управлении администрации президента законопроект уже разработан и готов к внесению. Собеседник, близкий к руководству Госдумы, уверял, что оба законопроекта писались в Думе и основаны на поправках Ирины Яровой из принятого антитеррористического пакета.