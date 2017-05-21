Лишенных единственного гражданства террористов будет некуда выслать

Лица, осужденные за терроризм и экстремизм, могут быть лишены российского гражданства, даже если у них нет никакого другого, следует из текста законопроекта, принятого Госдумой в пятницу в первом чтении.

Документ предлагает лишать гражданства тех, кто получил его не по праву рождения, но не исполнил обещания соблюдать российские законы. Основанием для этого станет приговор суда за совершение или подготовку ряда террористических и экстремистских преступлений. Первоначальная версия проекта, внесенная в Думу вскоре после теракта в петербургском метро лидерами всех фракций, содержала оговорку: отменить решение о приеме в российское гражданство можно, только если у осужденного есть гражданство другого государства или гарантия его приобретения. Но из переработанного варианта, подписанного в том числе председателем Думы Вячеславом Володиным, такая оговорка исчезла. «Останутся ли они [лишенные гражданства] лицами без гражданства или станут гражданами других государств – это их дело и России касаться не должно», – заявил на пленарном заседании в пятницу единоросс Андрей Исаев.

Не все террористические и экстремистские преступления предусматривают пожизненное заключение, напомнил Исаев. Но что власти намерены делать с лишенными гражданства осужденными после их освобождения, в законопроекте не сказано. «Они станут лицами без российского гражданства со всеми вытекающими последствиями», – сообщил депутатам в пятницу председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Экстремистов ищут в соцсетях В Росгвардии планируют готовить специалистов по мониторингу социальных сетей, сообщил заместитель командующего войсками Росгвардии Сергей Меликов. По его мнению, это позволит пресекать и даже предотвращать теракты, готовящиеся с использованием соцсетей, передает «Интерфакс».

Осужденные, у которых после лишения российского гражданства останется другое, в России будут считаться иностранцами. Но те, у кого российское гражданство было единственным (а российский закон велит отказаться от иных гражданств желающим получить российское), станут лицами без гражданства (апатридами). И те и другие могут жить в России только с разрешения властей. По закону о правовом положении иностранных граждан Минюст может вынести решение о нежелательности пребывания в России заключенных иностранцев или апатридов, после отбытия наказания они должны быть депортированы. Решение о нежелательности пребывания в России является основанием для запрета въезда в страну после депортации, сказано в законе о порядке выезда и въезда в Россию.

Но России едва ли удастся избавиться от лишенных единственного гражданства осужденных, отмечает юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев: поскольку у них нет другого гражданства, то нет и страны, обязанной их принять. Лишение гражданства еще не означает, что человека можно будет выслать, – маловероятно, что найдется страна, готовая принять апатрида, согласен адвокат Сергей Голубок. На практике в России подлежащих депортации лиц без гражданства содержат под стражей без ограничения срока, пока они не умрут, говорит Коротеев. Такие случаи не единичны, подтверждает Голубок, представляющий в Конституционном суде интересы одного из таких апатридов – рожденного в Грузии Ноэ Мсхиладзе. Решение по его жалобе Конституционный суд огласит 23 мая. Мсхиладзе, чье пребывание в России признано нежелательным, находится в спецучреждении с декабря 2015 г., но депортировать его некуда.

То же самое, по мнению Голубка, может произойти и с лишенными единственного гражданства террористами: за счет российских налогоплательщиков их продолжат держать в условиях лишения свободы уже после того, как они отбудут основное наказание. Это незаконно, считает адвокат: лишение свободы возможно в ожидании высылки, а если высылки нет, то и ждать нечего.

Законопроект бессмысленен и не имеет ничего общего ни с Конституцией России, ни с международным правом, уверен Коротеев. Международное право прямо запрещает оставлять лицо без гражданства, а Конституция запрещает лишать гражданства независимо от обстоятельств его приобретения, напоминает юрист.