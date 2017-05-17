Дума приняла в третьем чтении закон о надзоре за осужденными террористами

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект об административном надзоре за людьми, которые были осуждены и отбыли срок за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистского и террористического характера, а также за нападения на полицейских, судей, государственных и общественных деятелей. Это сообщает агентство «Москва». Законопроект предполагает, что за такими осужденными после их освобождения из колоний будет в обязательном порядке вводиться административный надзор. Это нужно для борьбы с терроризмом и профилактики экстремизма и преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, говорится в пояснительной записке.

Обязательным станет административный надзор за лицами, имеющими неснятую судимость за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу по мотивам политической, идеологической, расовой или религиозной вражды. Также административный надзор устанавливается за рецидивистами, совершившими аналогичное преступление в период нахождения под административным надзором.

Также законопроект расширяет перечень административных нарушений, за неоднократное нарушение которых в течение года, судимые лица могут попасть под административный контроль. В него предлагается включить вождение в нетрезвом виде и отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение.

На полицию будет возложена обязанность по розыску лиц, которые не прибыли к месту осуществления административного надзора или покинули его самовольно. Поднадзорному лицу, имеющему непогашенную судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, запрещается выезжать за установленные судом пределы территории.