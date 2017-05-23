Навальный объявил о победе над главой Нижнего Новгорода

Иван Карнилин (справа на фото) подал в отставку Администрация г.Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку - сообщение об этом появилось на сайте нижегородской Думы. Заявление будет рассмотрено завтра на заседании городской думы.

Из документа следует, что заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности Карнилин написал вчера, 22 мая, а его причина - возраст и стаж пребывания на госслужбе. «В январе этого года мне исполнилось 60 лет – время, когда принято уходить на пенсию. В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет – это большой срок. Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым», - заявил Карнилин.

По словам главы города, сейчас активно ведутся консультации насчет кандидатуры его сменщика, а сам он после ухода останется депутатом гордумы. В Нижнем Новгороде нет прямых выборов главы города - он назначается решением Городской думы после закрытого голосования депутатов. По данным городского сайта Нижнего Новгорода, вероятным новым главой города считается Елизавета Солонченко.

Квартирный вопрос

В прошлом году Карнилин стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, утверждавшего, что две квартиры супруги Карнилина в Майами на 130 млн руб. не соответствуют его статусу госчиновника. ФБК, в частности, указывал, что даже налоги на недвижимость в США в 2015 г. превышали треть официальных доходов Карнилина (4,7 млн руб.), а подчистка открытых данных об имуществе чиновника началась сразу после публикации расследования.

Глава Нижнего Новгорода сразу же объяснил, что недвижимость в США приобреталась его бывшей супругой в 2013-2014 гг. в целях вложения средств, когда закон не запрещал чиновникам владеть зарубежной недвижимостью. «С марта 2015 г. я в разводе, квартиры принадлежат жене. Главой города я стал спустя полгода после развода», - объяснял Карнилин.

Сегодня Навальный написал, что отставка совпала с началом суда ФБК с Карнилиным по поводу квартир в США. «Наша информация железная, основана на документах, спорить с ней невозможно. Лучше уйти и не быть чиновником. Это большая победа ФБК и всех, кто помогал нам с распространением информации об этом кейсе», - считает оппозиционер.

Представители Карнилина пока не комментировали новое заявление Навального.

Карнилин был главой Нижнего Новгорода с октября 2015 г. Ранее он считался соратником бывшего нижегородского губернатора (с 1991 по 1997 г.) и оппозиционера Бориса Немцова, поддерживал установку мемориальной доски на доме, где жил убитый в 2015 г. политик.