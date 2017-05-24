Миноритарии ЮКОСа судятся с бывшими иностранными менеджерами компании

Заявители оспаривают план распределения средств, полученных в результате ликвидации активов С. Портер / Ведомости

Группа бывших миноритариев ЮКОСа предъявила в суде Нидерландов иск к бывшим руководителям компании Стивену Тиди и Дэвиду Годфри, а также другим руководителям Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings (SAFPH, контролирует денежные средства, полученные от реализации зарубежных активов ЮКОСа). Заявители оспаривают план распределения средств, полученных в результате ликвидации активов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ведомостей». Миноритарии жалуются на допущенные директорами многочисленные нарушения, включая бесконтрольное расходование денежных средств, подлежащих распределению бывшим акционерам. Они утверждают, что эти действия ущемляют права миноритариев: подавляющая часть средств направляется в пользу компаний, прямо контролируемых группой GML (бывший мажоритарный акционер ЮКОСа), это нарушает принципы справедливости и разумности, закрепленные в уставе SAFPH.

В ноябре прошлого года SAFPH – один из двух нидерландских трастов, созданных в 2005 г. для защиты иностранных активов ЮКОСа, – объявил о начале распределения в пользу бывших акционеров компании денежных средств, полученных в результате ликвидации активов. Сообщалось, что размер фонда распределения компенсаций через специально созданную Yukos Claim Administration составляет $337 млн. На компенсацию могли рассчитывать те, кто владел обыкновенными акциями ЮКОСа или ADR компании в период со 2 июля 2003 г. по 28 ноября 2007 г., сообщает сайт Yukos Claim Administration.

Не там ищут Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, комментируя на прошлой неделе отказ платить компенсацию акционерам ЮКОСа по решению ЕСПЧ, предложил поискать деньги компании, спрятанные в зарубежных офшорах.

Исполнительный директор юридического бюро «Системная поддержка бизнеса» Светлана Бахмина, представляющая в России интересы заявителей, говорит: ей не известно о том, чтобы кто-то получил компенсацию от SAFPH. Иск к фонду подан от имени двух юридических лиц, владевших примерно 10% акций (оба зарегистрированы в офшорах, но бенефициары – в России), их поддерживают несколько физлиц – бывших акционеров. Она отмечает, что заявление о компенсации подразумевало согласие акционеров с планом распределения и отказ от любого оспаривания такого распределения. Доверители не согласились с навязанным условием, в итоге получили отказ из-за отсутствия галочки в нужном месте и уведомление о недостаточности предъявленных документов. Рядовым акционерам отказывали в компенсации в связи с недостаточностью документов, знает Бахмина, – так, от них требуют договоры о купле-продаже акций, которые мало у кого сохранились.

В прошлом году та же группа миноритариев обращалась к SAFPH с требованием раскрыть информацию о деятельности фондов. Добиться этого удалось только через суд, причем из представленной информации стало понятно, что в одном из фондов денег нет и они переведены на дочерние компании, вспоминает Бахмина. «Но важно, что суд признал наших клиентов надлежащими акционерами», – подчеркивает она. Запрос «Ведомостей» в Yukos Claim Administration остался без ответа.

Если уставом НКО предусмотрена возможность защиты прав акционеров, то, вероятно, они смогут отстаивать их и в суде, говорит адвокат Double Bridge Law Сергей Усоскин. Смогут ли они не только требовать выплаты, но и оспаривать действия, которые снижают их шансы на получение таковых, – это вопрос скорее технический, вопрос голландского права, пре­дупреждает он.