«Роскосмос» готов использовать «Сатану» в мирных целях

«Роскосмос» нашел дело «Сатане» Евгений Разумный / Ведомости

Подконтрольный «Роскосмосу» «Главкосмос» (коммерческий оператор услуг по запуску ракет) и компания «Космотрас» создали в апреле 2017 г. предприятие «Главкосмос пусковые услуги» (где «Главкосмосу» принадлежит 75%, а «Космотрасу» – 25%), сообщил во вторник «Роскосмос». Предприятие будет продавать услуги по запуску спутников с помощью ракет семейства «Союз-2» и ракет-носителей, «созданных на основе ракет РС-20». Ранее такая ракета – конверсионная переделка межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М УТТХ «Воевода» (имеющей западное обозначение Satan) – называлась «Днепр», а «Космотрас» был создан для запусков этой переделываемой с помощью украинского КБ «Южное» ракеты с космодрома Ясное (из шахты, принадлежащей Ракетным войскам стратегического назначения) и с площадки на Байконуре. Последний пуск был в 2015 г., а дальнейшие запуски, несмотря на наличие клиентов, не состоялись из-за кризиса в российско-украинских отношениях.

По словам сотрудника пресс-службы «Роскосмоса», планируется, что ракеты на базе РС-20 будут запускаться только с Байконура, откуда в 1999–2011 гг. было запущено 12 ракет «Днепр». Часть бывших заказчиков «Космотраса», по его словам, ведут переговоры с «Главкосмос пусковые услуги» о запуске ракетами «Союз-2», с частью «идут поиски решения о выполнении ранее принятых контрактных обязательств по запускам» (в пусковом манифесте «Космотраса» в 2015 г. заявлялось о пяти пусках до 2017 г. – «Ведомости»). Кто будет заниматься конверсией РС-20 вместо «Южного», станет понятно по итогам деятельности совместной рабочей группы по оценке возможностей проведения пусков ракет РС-20 с космодрома Байконур; дату первого запуска «Роскосмос» пока не объявляет.

Во время существования программы «Днепр» «Роскосмос» относился к ней не слишком позитивно, поскольку она существовала независимо от него, напоминает менеджер предприятия космической отрасли. Однако недавние сложности с запусками российских ракет-носителей, а также предстоящее списание с боевого дежурства более 40 РС-20, на замену которым разрабатывается новая ракета «Сармат», привели в конце концов «Роскосмос» к правильному решению самому взяться за коммерческое использование этой высокоценной надежной ракеты, говорит собеседник «Ведомостей». По его мнению, один запуск этой ракеты будет стоить в пределах $20–30 млн.