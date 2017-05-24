Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры заработал 15,6 млн рублей

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин задекларировал 15,6 млн руб. Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин задекларировал 15,6 млн руб., в 6 раз больше, чем в 2015 г. (2,5 млн руб.), ему принадлежат половина квартиры площадью 216 кв. м в России и квартира в Чехии (83 кв. м). За год из декларации Харлашкина пропали автомобиль Mercedes CL 6.3 AMG и катер Nimbus 35 (зато появился катер Targa 44). Харлашкин, судя по декларации, любит квадроциклы – у него Sportsman 800 efi и Sportsman 500. До прихода в КРТИ в 2014 г. Харлашкин работал гендиректором ОАО «Мосавтодор и партнеры». С 2012 по 2014 г. он был гендиректором ЗАО «Фирма «Мосводоканалстрой».