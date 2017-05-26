Президент разрешил Росгвардии командовать армейскими частями

У Внутренних войск, на базе которых создана нацгвардия, возможности использовать армию не было Wikimedia

Созданная президентом для обеспечения внутренней безопасности национальная гвардия сможет привлекать к выполнению своих задач армию, следует из опубликованного в четверг указа Владимира Путина. По решению президента в оперативное подчинение командующим округами нацгвардии «могут быть переданы соединения и воинские части Вооруженных сил, иные формирования и органы», сказано в документе.

У Внутренних войск, на базе которых создана нацгвардия, возможности использовать армию не было, следует из положения об оперативно-территориальном объединении (т. е. округах) Внутренних войск. При необходимости части Внутренних войск могли подчинить армии, но не наоборот. Возможность передать в подчинение окружному армейскому командованию соединения и части нацгвардии президент сохранил за собой и в новом указе.

В указе о создании нацгвардии нормы о возможности подчинения армейских подразделений командованию нацгвардии нет, есть лишь положения о необходимости взаимодействия всех силовых ведомств. Закон о нацгвардии обязал Минобороны предоставлять при необходимости гвардейцам вооружение, технику и т. д. в условиях чрезвычайных ситуаций и в военное время; о возможности передачи в подчинение нацгвардии частей Вооруженных сил в законе не сказано.

Эта норма новая, подтвердил «Ведомостям» собеседник в Минобороны. По его словам, речь в указе идет о возможности использования армии внутри страны и нацгвардии за ее пределами. Поскольку нацгвардия отвечает за обстановку внутри страны, а Минобороны – за рубежом, логично, чтобы в определенных ситуациях старшим над армейскими служащими было командование нацгвардии и наоборот, поясняет он. В каких случаях президент намерен подчинять военнослужащих нацгвардии, в указе не объясняется. Речь об «экстраординарных ситуациях», говорит собеседник «Ведомостей».

Фактически в ходе войны в Чечне происходили случаи, когда армейские подразделения подчинялись командованию внутренних войск, хотя формально такой возможности в документах определено не было, говорит полковник запаса Виктор Мураховский, сейчас она есть. Кроме того, армия передавала тогда Внутренним войскам тяжелую технику, а также самолеты и вертолеты вместе с экипажами.