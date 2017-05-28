Духовному центру в Париже выделили специальных дипломатов

Шесть штатных единиц добавлено МИДу для «обеспечения функционирования Российского духовно-культурного православного центра в Париже» Корсунская епархия

Численность Министерства иностранных дел России увеличена — новые сотрудники потребовались для работы в духовно-культурном православном центре в Париже и для обеспечения безопасности загранучреждений, следует из внесенного в Госдуму правительством в пятницу пакета поправок в бюджет 2017 г. Бюджетные траты на персонал МИДа возрастут почти на 70 млн руб.

Шесть штатных единиц добавлено МИДу для «обеспечения функционирования Российского духовно-культурного православного центра в Париже», сказано в пояснительной записке к бюджетным поправкам . Дополнительные траты бюджета на новых сотрудников МИДа до конца 2017 г. оценены в 12,3 млн руб.

Осенью 2016 г. СМИ сообщали, что духовный центр в Париже, на строительство которого Россия могла потратить до €100 млн, передан на баланс российского МИДа. Посол России во Франции Александр Орлов в интервью «Российской газете» в марте 2016 г. сказал, что помимо православного храма, культурного центра и начальной русско-французской школы в архитектурный комплекс также входит служебное здание, где будет размещен аппарат советника по культуре российского посольства. С юридической точки зрения духовный центр — часть российского посольства во Франции, руководит его работой посол, пояснял Орлов. В какую сумму в целом обходится обслуживание центра, в открытых частях бюджета МИДа и государственной программы «Внешнеполитическая деятельность», за исполнение которой он отвечает, не конкретизировано.

Дополнительные сотрудники потребовались МИДу и для обеспечения безопасности российских загранучреждений, следует из поправок к бюджету. Расходы казны на них оценены в 52,1 млн руб., о количестве дополнительных штатных единиц МИДа в записке не сказано.

Усилить охрану российских дипломатов за рубежом после убийства в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова призывали депутаты Госдумы. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обращал внимание на то, что Карлов передвигался по Турции без охраны. Служба внешней разведки России тогда поясняла, что российские службы охраняют посольства внутри их периметра, а охрану вне посольств обеспечивают принимающие страны. В мае 2017 г., отвечая на запрос «Газеты.Ru», пресс-служба МИДа сообщила, что по поручению президента Владимира Путина охрана российских дипломатов усилена: ряд государств согласились выделить послам вооруженную охрану, а в странах с высокой террористической угрозой с согласия принимающих стран безопасность дипломатов обеспечивают и российские спецподразделения. За физическую защиту посольств и консульств также отвечает служба дежурных комендантов, которая формируется за счет прошедших спецподготовку военных и пограничников, сообщал МИД.