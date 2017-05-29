В Орле арестован иностранный последователь «Свидетелей Иеговы»

В Орле заключен под стражу член «Свидетелей Иеговы» Александр Демьянчук / ТАСС

В Орле заключен под стражу гражданин Дании, член «Свидетелей Иеговы» Деннис Кристенсен, обвиняемый в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). Информация об этом опубликована на сайте Советского райсуда Орла. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало УФСБ по Орловской области, Кристенсена отправили в сизо на два месяца. Он был задержан 25 мая во время совместного чтения Библии, сообщает сайт «Свидетелей Иеговы», у ряда членов организации проведены обыски.

В Орле «Свидетели Иеговы» были признаны экстремистской организацией в 2016 г., а 20 апреля Верховный суд по инициативе Минюста принял аналогичное решение в отношении «Свидетелей Иеговы» в целом и запретил их деятельность на территории России. Представители организации в суде указывали, что запрет затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций и 2777 религиозных групп, объединяющих 175 000 последователей.

По словам одного из адвокатов, представлявших «Свидетелей Иеговы» в Верховном суде, Виктора Женкова, это первый арест по антиэкстремистскому законодательству после решения Верховного суда. Происходит то, о чем адвокаты говорили в Верховном суде, – что теперь «свидетелей» будут преследовать по антиэкстремистскому законодательству, и, «видимо, аресты продолжатся», говорит Женков. Ранее аналогичную статью применяли в отношении членов организации в Таганроге, но тогда они находились под подпиской о невыезде, напоминает адвокат. Эти дела были возбуждены в 2011–2013 гг., в декабре 2016 г. в отношении шести последователей дело было прекращено за отсутствием состава преступления, а 16 человек были приговорены к условным срокам и штрафам. Жалоба на решение Верховного суда была подана 19 мая, добавляет Женков, но Минюст, не дожидаясь вступления его в силу, направил в региональные налоговые органы указание снять с учета организации «Свидетелей Иеговы» в регионах по причине признания организации экстремистской.

Такого рода аресты – прямое следствие кампании, которая проводилась против «Свидетелей Иеговы», и их число увеличится после утверждения решения Верховного суда, считает религиовед Роман Лункин: «Поскольку теперь речь идет об организации, которая признана экстремистской, то ни полиция, ни органы ФСБ не обойдут это стороной. Показательно, что первым арестованным после решения Верховного суда оказался иностранный гражданин: скорее всего, правоохранительные органы эту ситуацию отслеживали, поскольку, по их мнению, участие иностранцев в экстремистской деятельности должно пресекаться в первую очередь». Лункин полагает, что «свидетели» все равно продолжат собираться, а политика в отношении них будет осуществляться точечно – в отношении иностранцев, миссионеров, которые решатся на проповедь, или «если полиции понадобится для отчетности закрыть группу на дому».