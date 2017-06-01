Германия и США пообещали не ссориться

Вашингтон и Берлин решили смягчить тон Evan Vucci / AP

Вашингтон и Берлин решили смягчить тон после острой заочной перепалки. Дональд Трамп уважает Ангелу Меркель и стремится к дальнейшему укреплению двусторонних отношений, заверил в среду пресс-секретарь президента США Шон Спайсер. Чуть ранее о том же говорил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль: «Неуместно и очень странно, что мы общаемся друг с другом через Twitter и пивную палатку».

Заочный спор начался в воскресенье с заявления канцлера Меркель в Мюнхене: «Эра, когда мы могли полностью полагаться на других, в определенной степени прошла. Европе нужно взять судьбу в свои руки». Ее главный конкурент на грядущих выборах в бундестаг социал-демократ Мартин Шульц пошел дальше и назвал Трампа «разрушителем всех западных ценностей». «У нас огромный торговый дефицит с Германией, а кроме того, они отдают на военные нужды и НАТО намного меньше, чем должны. США это невыгодно, и это изменится», – отреагировал Трамп во вторник в Twitter.

На саммитах НАТО и G7 на прошлой неделе Трамп активно призывал союзников увеличить военные расходы, при этом не поддержал Парижское соглашение по климату и открыто не выразил приверженность статье 5 устава НАТО о коллективной обороне. Саммиты выявили серьезные противоречия между США и европейскими союзниками, считает Die Welt. Меркель дистанцируется от США, согласна Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Слова Меркель не стали сюрпризом, а курс на большую самостоятельность Германии и Европы был взят ранее, считает Екатерина Тимошенкова из Института Европы РАН: «Визит Меркель в США в марте уже показал, что отношения простыми не будут, а стратегии, например по укреплению обороны, уже активно разрабатываются. Сюрпризом стало лишь то, что это произошло так быстро». Риторика Меркель полностью вписывается и в ее предвыборную кампанию – она отбирает и протестный электорат, который может примкнуть к радикальной «Альтернативе для Германии», и часть электората социал-демократов и других партий, полагает эксперт: «Сейчас ей легче набрать очки во внешней политике, чем во внутренней. Меркель позиционирует себя как номер один во внешней политике, и такие слова из ее уст звучат более убедительно, чем у Шульца, который сделал карьеру в Европарламенте, но в Германии поста не имеет».