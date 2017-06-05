Половина россиян считают Украину врагом – «Левада-центр»

Конфликт с Украиной продолжается, накал претензий не спадает, на этом фоне продолжается конфликт с Западом Д. Гришкин / Ведомости

Число россиян, называющих Украину среди наиболее враждебно настроенных к России стран, достигло максимума за все время исследований – по данным «Левада-центра», так считает половина опрошенных против 30% в 2014 г. (см. график). Главным врагом остаются США, но у них тренд нисходящий. Турция, вошедшая в 2016 г. в первую «вражескую» тройку с 29%, теперь лишь 11-я (8%), а ее место заняла Германия. В пятерке лучших друзей по 5 процентных пунктов за год прибавили Китай и Сирия, три других традиционных союзника потеряли по 4–5 пунктов.

За два года заметно (с 54 до 46%) сократилось число россиян, считающих, что Россия находится в международной изоляции, но еще сильнее (с 58 до 44%) снизилось количество тех, кого это беспокоит. При этом за последний год почти в 2 раза (с 12 до 21%) выросло число респондентов, полагающих, что отношения с США меняются в лучшую сторону, однако с 49 до 54% возросло и количество тех, кто не видит изменений в российско-американских отношениях.

Конфликт с Украиной продолжается, накал претензий не спадает, на этом фоне продолжается конфликт с Западом, перечисляет замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Каждый месяц не обходится без инициатив украинской власти, которые воспринимаются как антироссийские. Вражда вызвана нынешней ситуацией, чем дольше она будет длиться, тем сложнее из нее будет выходить». Отношение к стране зависит от политики ее властей, отношение к населению всегда более положительное, оговаривается социолог, но эти кривые все-таки колеблются согласованно: если ухудшается отношение к государству, то и к жителям тоже. При этом в отношении к странам есть некая ситуативность, отмечает Гражданкин: «Возникает конфликт – например, бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, конфликт в Южной Осетии – и происходит резкое ухудшение отношений. Но как только конфликт преодолен, то отношения восстанавливаются». Происходит привыкание к изоляции, а ожидания от нового руководства США, которые улучшили отношение к стране, развеиваются, добавляет он.

Украина может обогнать США в списке врагов, если Дональд Трамп сильно пойдет навстречу России и это найдет отражение на российских каналах, считает политолог Алексей Макаркин: «Ключевую роль играет телевидение, которое дает норму отношения к той или иной стране, эта норма может корректироваться. Россияне больше доверяют не людям, которые только что приехали из Киева, а телевидению». Отношение к США формируется за счет информации по телевидению, что «Трамп, может, и хороший, но элиты не позволяют ему проводить его политику», отмечает эксперт: «С Турцией произошел серьезный разворот: это не проблема сбитого самолета, которая задевала чувства, а проблема помидоров – экономическая». Об Украине же российское телевидение не забывает, добавляет Макаркин: «Вот переименовали в Киеве проспект Ватутина в проспект Шухевича – таких элементов много, и каждый становится предметом серьезного внимания. Россияне же считают, что в этом конфликте они не виноваты, что Крым был и так свой, что в Луганске защищали своих – т. е. это обида, помноженная на ощущение несправедливости. Причем все это постоянно актуализируется новыми информповодами и приводит к тому, что раны, которые могли бы заживать, постоянно расчесываются».