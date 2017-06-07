Германские партии начали борьбу за российских немцев – их голоса будут не лишними на осенних выборах в бундестаг Martin Meissner / AP

Министр внутренних дел Баварии Йоаким Геррманн призвал пересмотреть систему выплаты пенсий российским немцам, назвав это проблемой социальной справедливости, – его заявление появилось во вторник на официальном сайте Христианско-социального союза (ХСС). Бавария предложит бундесрату пересмотреть систему начисления пенсий именно этой группе населения, заверил Геррманн.

Российские немцы уезжали в Германию с постсоветского пространства в 1990-е гг., получали гражданство, но пенсии им начисляются по отличной от других граждан схеме. В Германии проживает около 3 млн, а с учетом переехавших с ними родственников – 4 млн российских немцев, что составляет 3–4% избирателей. Ранее они голосовали за блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель, но с появлением националистической «Альтернативы для Германии» (АдГ) многие перешли в лагерь правой партии. «Годами они отдавали голоса ХДС/ХСС, потому что сами консервативны и в знак благодарности канцлеру от ХДС Гельмуту Колю, который и начал программу переселения. Однако про Коля уже позабыли, а коалиция в последние годы сместилась к центру», – пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Связь российских немцев с коалицией все быстрее улетучивается, сейчас же ХСС пытается задобрить переселенцев старшего поколения», – добавляет Die Welt.

ХСС не потеряла эту группу избирателей и занимается их проблемами дольше, чем существует АдГ, заверил «Ведомости» депутат бундестага от ХСС Бернд Фабрициус: «АдГ не предлагает никаких решений, а многие российские немцы просто плохо знают их программу, ведь, например, эта партия предлагает депортировать переселенцев из-за штрафов. Мы же определяем их проблемы, готовим законопроекты и для российских немцев, и для других групп избирателей». ХДС позицию ХСС полностью разделяет, говорит Фабрициус: «Канцлер Меркель нас по этому вопросу поддерживает на 100%, она сама об этом говорила и в бундестаге, и в ходе недавнего визита в Мюнхен. ХДС и ХСС выступают как одно целое, проблема же заключается в правительственной коалиции, в которую в настоящее время входят социал-демократы. Они выступают против наших предложений, но после выборов в сентябре эта ситуация скорее всего изменится».

Этническая принадлежность лежит в основе самоидентификации российских немцев и является причиной, по которой они оказались в Германии, – именно это и толкает их в правый лагерь, считает изучавшая проблемы российских немцев Ольга Зевелева из Кембриджского университета. Они доказывали, что они или их родители были записаны в советских паспортах как немцы, владеют немецким, а в некоторых случаях даже диалектом, бонусом могло стать следование немецким традициям. Ключевой идеей интеграции уже после переезда в Германию и причиной финансирования таких проектов со стороны государства тоже была этническая принадлежность и кровная связь, подчеркивает эксперт: «Если тебя учили с момента подготовки документов к репатриации, что Германия – это историческая родина всех немцев, просили доказать свою немецкость, а в брошюрах и на фестивалях уже в самой Германии эту мысль неоднократно повторяли, трудно понять, почему в Германию переезжает кто-то еще. Поэтому идеи правых партий о том, что ислам Германии чужд и беженцев не надо сюда переселять, хорошо ложатся на ту политику и дискурс, которые ХДС проводит по отношению к российским немцам».

Многие российские немцы отвернулись от коалиции из-за позиции Меркель по беженцам, соглашается Сабрина Майер из Университета Дуйсбург-Эссен в Германии: «В свое время им пришлось долго ждать, прежде чем они смогли въехать в Германию, а ведь они ощущали себя этническими немцами, владели языком. После этого они столкнулись с тем, что часто их дипломы в стране не признавались. А сейчас они увидели, что люди другой религии и без знания немецкого моментально пересекают границу и получают здесь пристанище». Помимо этого АдГ положительно настроена к России и выступает за снятие санкций, а для многих переселенцев это важно, ведь у них остались в России родственники, а еще недавно АдГ была единственной партией, которая перевела свою программу на русский язык, добавляет эксперт. Предложение Геррманна как раз показывает, что АдГ преуспела на этом поле, и теперь коалиция будет пытаться своих избирателей вернуть, резюмирует Майер.