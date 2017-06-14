Минобороны хочет контролировать интернет-активность военных

Военнослужащие-контрактники должны будут отчитываться перед начальством о своей интернет-активности, а размещение ими в сети сведений о службе может быть запрещено Д. Абрамов / Ведомости

Военнослужащие-контрактники должны будут отчитываться перед начальством о своей интернет-активности, а размещение ими в сети сведений о службе может быть запрещено. Соответствующий законопроект, подготовленный Минобороны, размещен во вторник на портале раскрытия информации. Ранее данные соцсетей не раз использовались независимыми исследователями для получения информации, например, о пребывании российских военных в Донбассе или в Сирии.

Согласно поправкам в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих» сведения о своих страницах в интернете и «данные, позволяющие их идентифицировать» военнослужащие будут представлять ежегодно, а поступающим на службу по контракту придется отчитаться за три года. При этом министр обороны или руководитель иного органа, где предусмотрена военная служба, вправе наложить запрет на размещение в сети информации о военнослужащих, позволяющей раскрыть их ведомственную принадлежность, о деятельности и дислокации подразделений.

Подобный контроль призван «обеспечить профессионализм и эффективность действий военнослужащих», аналогичные требования есть и для госслужащих, сказано в пояснительной записке к проекту. Правда, часть этих норм Министерство труда недавно предложило отменить, обязав отчитываться об интернет-активности лишь кандидатов в чиновники и тех, кто нарушает правила служебного поведения.

Перечень секретности объектов и распоряжений есть, каждый военный дает подписку, напоминает член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин: «Этот законопроект узаконивает право министра на сей счет. Все вольности должны быть регламентированы».

Ежегодная проверка аккаунтов чиновников в соцсетях – это большой объем данных, который практически не обрабатывается, отмечает гендиректор агентства «Интернет-агитация» Андрей Цепелев: «Нет понимания, достоверны ли аккаунты, все ли они указаны. Пока закон номинально выполняется, но пользы не приносит». Для данных по военным нужна система анализа, полагает эксперт: «Она бы, например, позволила вовремя увидеть, что близкий родственник военнослужащего неожиданно начал интересоваться экстремистскими материалами. А Минобороны могло бы при приеме на службу анализировать психотипы военнослужащих и многое другое».