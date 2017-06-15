Госдума сочиняет клятву для кандидатов в россияне

Ввести обязательную присягу при вступлении в гражданство депутатам предложил Владимир Путин Е. Разумный / Ведомости

Рабочая группа Госдумы под руководством лидера фракции «Единая Россия» Владимира Васильева в четверг рассмотрит тексты присяги, которую должны будут приносить лица, приобретающие гражданство России. Пока в комитет по госстроительству поступило два варианта – от зампреда Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия») и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По мнению Яровой, кандидат в россияне должен поклясться уважать права и свободы человека, сохранять государственное единство, чтить память предков, укреплять суверенную государственность России, соблюдать ее Конституцию и законы. Жириновский же предлагает обойтись даже без традиционного «клянусь»: «Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле! И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. Пусть задохнутся от злобы все, кто питает ненависть к России, а мы всегда будем гордиться и любить нашу великую Родину».

Кто оценит В рабочую группу по подготовке присяги, кроме депутатов, вошли режиссер Никита Михалков, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, председатель СПЧ Михаил Федотов, ректор Института русского языка Маргарита Русецкая.

Ввести обязательную присягу при вступлении в гражданство депутатам предложил Владимир Путин. Ее текст будет включен в принятый в первом чтении законопроект, позволяющий отменять решение о предоставлении гражданства лицам, осужденным за терроризм или экстремизм. Поправки к нему собирают до 3 июля, в целом он должен быть принят до конца весенней сессии. Также по предложению президента профильный комитет обратился в Конституционный суд с просьбой разъяснить законность такой меры, но ответ в Думу пока не пришел, сообщил в среду председатель комитета Павел Крашенинников.

На заседании рабочей группы обсудят все варианты, говорит член группы Михаил Емельянов («Справедливая Россия»): «Сначала соберем все и потом либо возьмем что-то из них, либо напишем свой на основе этих текстов». По его мнению, документ должен быть «кратким и эмоциональным», с моральными обязательствами, в нем должны быть слова о патриотизме, территориальной целостности и суверенитете. Присяга будет похожа по лаконичности на присягу военных, добавляет Крашенинников. В комитете по госстроительству тоже работают над своим вариантом, говорит собеседник в Думе. Кроме того, свои предложения могут прислать все желающие: сообщение о конкурсе на лучший текст присяги размещено на сайте профильного комитета.

Практика произнесения клятвы при приеме в гражданство существует в США и других странах, напоминает председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, и в этом нет ущемления прав человека. В ее тексте должны быть не лозунги, а обязательства, которые создают юридический факт, – например, что человек обязуется платить налоги, соблюдать Конституцию и законы России, считает он. Клятва должна быть максимально лаконичной и «непафосной», добавляет член рабочей группы, журналист Николай Сванидзе: «Странно заставлять людей клясться в любви к России, если это не их родина. Они прежде всего должны осознавать, что им придется выполнять законы этой страны». А вот клятвы Жириновского и Яровой – это «песнь песней» и их можно только «читать со стула», уверен он.