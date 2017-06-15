В Венгрии появятся свои «иностранные агенты»

Парламент Венгрии во вторник принял закон, который усиливает контроль над неправительственными организациями (НПО), получающими иностранное финансирование на сумму не менее 24 000 евро в год Attila Kovacs / MTI via AP

Парламент Венгрии во вторник принял закон, который усиливает контроль над неправительственными организациями (НПО), получающими иностранное финансирование на сумму не менее 24 000 евро в год. Они должны зарегистрироваться как «организации, получающие иностранное финансирование» и указывать это «звание» на всех мероприятиях и в публикациях. Такие НПО могут служить интересам других государств и угрожать национальной безопасности, объясняют свое решение власти Венгрии. Более 40 местных НПО в совместном заявлении назвали закон «ненужным, позорным и вредным», а Хельсинкская группа сообщила об отказе регистрироваться. МИД Венгрии на запрос «Ведомостей» не ответил.

Как в России Закон об «иностранных агентах» принят в России в 2012 г. К ним Минюст относит организации, получившие деньги из-за рубежа (независимо от суммы) и занимающиеся политической деятельностью. За невыполнение требований закона «агентам» грозят многотысячные штрафы.

Все депутаты от оппозиционной правой партии «Йоббик» (получила 20,5% на выборах 2014 г.) воздержались при голосовании, говорит один из ее лидеров – Мартон Дэндэши: «Сама идея правильная, но этот закон должен распространяться на все организации, работающие в Венгрии: несправедливо вешать ярлык «иностранного агента» и требовать открытости только от НПО с иностранным финансированием». Одна из НПО, близких к партии премьера Виктора Орбана, недавно получила 500 000 форинтов от государственной нефтяной компании и «они, конечно, только за правительство и агитируют», отмечает депутат. По его словам, «Йоббик» предлагала внести закон, похожий на российский закон об «агентах», и опыт России активно изучался. Критика со стороны ЕС Орбана не остановит, уверен Дэндэши: «Они же сами 24 часа говорят об открытости и демократии, Брюссель не должен вмешиваться во внутренние дела Венгрии, для критики у нас есть оппозиция».

Никакой открытости этот закон не служит, убежден руководитель правового отдела Transparency International в Венгрии Миклош Лигети: «Правительство преследует исключительно политические цели и ограничивает свободу выражения. Наши НПО постоянно критикуют его за коррупцию и нарушение прав человека, мы успешно работаем и в самой Венгрии и активно подключаем Европу. Де-факто они навесили на нас ярлык иностранных агентов, т. е. обвиняют в предвзятости и предательстве национальных интересов, ведь это сделать намного проще, чем конструктивно ответить на нашу критику». Вся информация о донорах, суммах и расходах есть на официальном сайте организации, а НПО в открытости намного превосходят правительство, убежден Лигети. За несоблюдение закона НПО грозит штраф от 40 до 3000 евро, а это «большая сумма для Венгрии – например, зарплата министра», отмечает он. В случае невыплаты штрафа дело передается в суд, хотя закрытие НПО – лишь один из многих вариантов. Опыт России в этом вопросе Будапештом учитывался, считает Лигети: «Венгерский закон не такой суровый и так далеко, как российский, не зашел. Но Венгрия стала первой страной ЕС, которая импортировала некоторые части российского закона об иностранных агентах». По его словам, Transparency International пройдет регистрацию, но будет оспаривать закон в Конституционном суде Венгрии и ЕСПЧ.