Верховный суд ждет «процессуальной добросовестности» от участников споров с иностранным участием

Документ направлен на то, чтобы продемонстрировать подходы национальных судов к решению международных экономических споров Д. Абрамов / Ведомости

Если иностранное лицо первоначально извещено о возбуждении производства по делу с его участием в российском Арбитражном суде в соответствии с международными соглашениями, в дальнейшем оно должно самостоятельно добывать информацию о движении дела как в суде первой инстанции, так и в вышестоящих — при условии, что такая информация своевременно размещается на сайте суда. Об этом говорится в проекте обсуждавшегося в четверг постановления пленума Верховного суда, которое обобщает практику рассмотрения арбитражными судами дел, осложненных иностранным участием.

Документ направлен на то, чтобы продемонстрировать подходы национальных судов к решению международных экономических споров, объяснила судья Верховного суда Наталья Павлова: стабильная судебная практика повышает инвестиционную привлекательность национальной экономики.

Судя по реакции судей на подготовленные рекомендации, уточнение правил извещения участников процесса актуально: принцип добросовестной уведомленности после получения извещения позволит укладываться в общие сроки рассмотрения дел, радовался председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Кресс: сейчас процедура официального извещения сторон может потребовать месяцев. Идею поддержали в Генпрокуратуре: в современных условиях развития информационного общества, когда тексты судебных решений размещаются в интернете в течение 24 часов, любой участник арбитражного процесса может получить достоверную и полную информацию по интересующему его делу, заверил участников обсуждения замгенрокурора Леонид Коржинек.

По данным Верховного суда, за последние шесть лет количество споров с иностранным участием выросло в четыре раза. В прошлом году суды рассмотрели 8000 таких дел, а также 1500 поручений и 50 заявлений о принятии обеспечительных мер. 60% решений выносились в пользу иностранцев, сообщила Павлова. «Этот показатель достаточно объективен и свидетельствует об отсутствии национального уклона», — уверена она.