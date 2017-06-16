Иностранные агенты надеются на президентские гранты Е. Разумный / Ведомости

На первый в 2017 г. конкурс президентских грантов поступило 20 заявок от 18 некоммерческих организаций (НКО), находящихся в реестре иностранных агентов, следует из информации на сайте Фонда президентских грантов. За четыре конкурса 2016 г. в движение «Гражданское достоинство», отвечавшее за выдачу грантов правозащитникам, поступило 42 заявки, напоминает гендиректор фонда Илья Чукалин: «У нас нет никакого правила на тему иностранных агентов. Хотя, когда гранты будут выданы, нас будут ругать, и если агенты их получат, и если не получат».

Три заявки поступило от «Трансперенси интернешнл – Р»: на подготовку тренеров по антикоррупционному просвещению организация запросила 9,7 млн руб., на повышение уровня доверия между гражданами, НКО и властью – 5 млн и на проект, направленный на снижение коррупционных рисков в медвузах, – 6 млн. «Голос-Урал» готов за 6,8 млн руб. повысить правовую грамотность наблюдателей за выборами, «Левада-центр» просит 2 млн на анализ проблем в оказании паллиативной помощи, а центр «Сова» – 2,5 млн на повышение правового противодействия экстремизму. Правозащитному центру «Мемориал» требуется свыше 9 млн руб. на сеть «Миграция и право», а «Международному мемориалу» – 0,9 млн на проект для школьников и студентов «История – далекая и близкая». Организация «Миграция и закон» запросила 3 млн на проект повышения правовой и социальной грамотности работодателей, а Центр социально-трудовых прав оценил свой проект по защите этих прав в 6 млн руб. Организация «Человек и закон» за 4 млн намерена реализовать проект «Окно в мир» – по созданию системы поддержки семейных и социальных отношений осужденных в местах лишения свободы. Петербургскому «Гражданскому контролю» нужно 3 млн руб. на улучшение физического доступа к правосудию людей с ограниченными возможностями здоровья, фонду «Самарская губерния» – 7 млн на создание ресурсных центров по работе со старшим поколением, а омской организации «Сибальт» – 1,6 млн на службу консультирования для людей с ВИЧ.

Процедурно не может быть дискриминации, объясняет Чукалин: «Два эксперта оценивают заявку, ставят баллы, если есть сильные расхождения, то ее оценивает третий эксперт. После чего составляется рейтинг организаций и объединенный экспертный совет определяет границы отсечения по тем НКО, которые получат гранты. Затем этот список будет рассматривать координационный комитет во главе с [первым замруководителя администрации президента Сергеем] Кириенко». Всего было подано 6623 заявки, 690 не были допущены к рассмотрению из-за технических недочетов, 44 отозваны, в итоге к конкурсу, результаты которого будут объявлены до 31 июля, допустили 5889 заявок, говорит Чукалин. По его словам, на 54% проектов запросили суммы от 500 000 до 3 млн руб., на 15% – до 500 000 руб., на оставшиеся – больше 3 млн.

По словам члена «Мемориала» Светланы Ганнушкиной, они постоянно подают заявки на президентские гранты, не оценивая возможность их получения. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц говорит, что «Голос-Урал» дважды получал эти гранты, но после признания его иностранным агентом в середине 2015 г. они конкурсов не выигрывали – «видимо, перед думскими выборами было решено, что «Голос» не надо поддерживать». Надо протестировать новый фонд на то, насколько будут исполняться озвученные им декларации, считает Мельконьянц: «Смогут ли люди, которые вошли в экспертные органы и руководство фонда, объективно оценивать заявки и не дискриминировать их по признаку статуса иностранного агента или критического отношения к власти. Раньше существовали черные и белые списки, не хочется, чтобы они были и сейчас, так же как и давление со стороны администрации президента и спецслужб».

Теоретически можно было бы начать активнее давать гранты агентам, считает политолог Михаил Виноградов: «Но в тему поиска врагов, вмешивающихся в политику России, вовлечена не только администрация президента, но и силовики, поэтому полной свободы рук тут нет. Да и у новой команды [внутриполитического блока] руки особо не чесались пересмотреть историю с иностранными агентами – чуть полегче может быть, но не сказать, что политическая воля по этому вопросу заявлена».