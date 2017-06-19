Российский МИД отругал Вашингтон за неправильное отношение к Кубе

Об ужесточении политики в отношении Кубы Трамп объявил в пятницу Rebecca Blackwell / AP

Высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен», а высказывания президента США Дональда Трампа напоминают «подзабытую риторику в стиле холодной войны», заявил в воскресенье МИД России. Решение предыдущего президента Барака Обамы восстановить отношения с Кубой МИД назвал «отражением провала политики диктата и санкций» и «продуманным политическим решением, в котором не было проигравших, кроме маргинальных антикастристов».

Об ужесточении политики в отношении Кубы Трамп объявил в пятницу: дипломатические отношения, а также авиа- и морское сообщение с островом сохранятся, но вводится запрет на финансирование и деловые отношения компаний и частных лиц США с кубинскими военными и службами безопасности и новые ограничения на американский туризм. Именно военные структуры задействованы минимум в половине всех экономических операций на Кубе, начиная от отелей и заканчивая системами оплаты и бронирования. До момента, пока минфин США не разработает новые правила для Кубы, новый курс в силу не вступит, а это может занять несколько месяцев, сообщил Financial Times чиновник Белого дома.

В декабре 2014 г. Обама и кубинский лидер Рауль Кастро объявили о намерении восстановить дипотношения, разорванные после прихода к власти в 1959 г. Фиделя Кастро. В 2016 г. число американских туристов на Кубе выросло на 74% по сравнению с 2015 г.

Странно не то, что Трамп ужесточил кубинское направление, а то, что он это сделал так поздно, говорит завсектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева: Обама не получил одобрения конгресса и подкрепил свой курс лишь исполнительным указом, поэтому ситуация была тупиковой и смена курса – ожидаемой. Точку зрения Москвы по отношению к Кубе Трамп во внимание не принимал, Россия утратила там многие позиции, но именно Куба становится площадкой, на которой отыгрывается новая риторика, считает Журавлева: «Если сначала у нас надеялись, что Трамп тон в отношении Москвы поменяет и санкции снимет, то сейчас риторика Москвы, что было видно и на прямой линии президента, меняется – Кремль трезво относится к позиции Трампа, а в его проблемах повинен внутриполитический кризис. Отличную от США позицию Россия показывает и в преддверии встречи с Трампом, чтобы снять ожидания и получить возможность безболезненно отыграть назад».