Король Саудовской Аравии поменял престолонаследника

Король Саудовской Аравии Салман в среду поставил своего 31-летнего сына Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда первым в списке престолонаследников. Его решение поддержал 31 из 34 членов Совета присяги, в который входят старшие принцы династии Саудитов. Высшие представители королевской династии принесли присягу верности новому кронпринцу на торжественной церемонии в Мекке.

Нынешнему королю 81 год и сам он унаследовал престол два года назад. До этого первым в очереди наследников был племянник короля 58-летний Мухаммед бен Найеф, который ранее возглавлял МВД и был заместителем премьер-министра. Он был хорошо известен в Вашингтоне, руководил операциями против «Аль-Каиды» (запрещена в России), однако не играл существенной роли в инициированной недавно Эр-Риядом дипломатической, транспортной и торговой блокаде Катара.

Новый наследный принц ранее отвечал за оборону, нефтяную и экономическую сферы, он обещал диверсифицировать экономику и избавить страну от нефтяной зависимости. Его программа Vision for the Kingdom of Saudi Arabia 2030 включает в том числе вывод IPO национальной нефтяной компании Saudi Aramco. В качестве министра обороны Мухаммед бен Салман курирует войну в Йемене против проиранских повстанцев. Именно новый кронцпринц в марте совершил визит в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, чье первое зарубежное турне позднее началось именно с Саудовской Аравии. Отношения Эр-Рияда и Вашингтона охладились во время президентства Барака Обамы из-за подписания Вашингтоном соглашения по ядерной программе с Ираном - главным региональным противником саудовцев. Непримиримую позицию по отношению к Ирану занимает и новый наследный принц.

Работа по изменению порядка передачи престола велась с апреля: именно тогда несколько лояльных нынешнему кронпринцу молодых представителей династии были назначены королем на ключевые посты в сфере безопасности и дипломатии. В свою очередь, в МВД и в руководстве структур, отвечающих за национальную безопасность, были заменены многие сторонники племянника короля.

С нынешним дипломатическим кризисом в Персидском заливе изменение порядка престолонаследия никак не связано, убежден бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов: король хотел сделать это еще два года назад, но на тот момент условия для этого не созрели и в Совете присяги провести такое решение было бы сложно. К тому же, Мухаммед бен Салман за это время приобрел закалку в переговорах, выдвинул ряд инициатив и получил новые полномочия, которые помогли ему переиграть конкурента, продолжает дипломат: «Это назначение полностью вписывается в логику развития внутриполитической ситуации, Мухаммед бен Найеф был представителем другой ветви и сейчас по сути отправлен в отставку. Линия наследования теперь выстроена точно по вертикали, от отца к сыну, а раньше порядок был жесткий, доведенный до автоматизма - престол переходил от старшего брата к младшему». Существенных изменений во внешней политике Саудовской Аравии ожидать не стоит, ведь новый кронпринц уже был переговорщиком номер два после короля, это было видно на его встречах и с Трампом, и с российским руководством, поэтому его линия будет просто продолжена, считает Бакланов.