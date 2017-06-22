Решение о выдвижении Ройзмана в свердловские губернаторы может быть оспорено

Кроме Ройзмана в выборах собирается участвовать врио губернатора Евгений Куйвашев и еще пять кандидатов Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральное бюро «Яблока» выдвинуло мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области. Выдвижение должно было состояться еще в субботу на региональной партконференции, но отсутствовал кворум из-за ухода с заседания руководителя отделения Юрия Переверзева и еще девяти делегатов. Конференция была умышленно сорвана, сказал основатель «Яблока» Григорий Явлинский. Он сообщил, что руководство партии информировало Переверзева о решении поддержать Ройзмана на выборах губернатора и просило ускорить проведение конференции, потому что надо собирать подписи муниципальных депутатов.

Кроме Ройзмана в выборах собирается участвовать врио губернатора Евгений Куйвашев и еще пять кандидатов. Для регистрации необходимо собрать 126 подписей муниципальных депутатов в 71 из 94 муниципальных образований. Ройзман признается, что сейчас уже нет необходимого числа свободных подписей, но, «может быть, хотя бы получится обратить внимание на проблему муниципального фильтра и добиться его отмены через суды». Выдвинуться от «Яблока» на эти выборы хотел и предприниматель Сергей Тюриков, однако Явлинский поддержал Ройзмана, напомнив, что тот одновременно боролся «и с властями, и с наркомафией» (см. врез).

Григорий Явлинский Председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» [У Евгения Ройзмана] есть опыт, готовность, умение, склонность к борьбе с мафией, а это едва ли не главное в работе на посту губернатора. Мафия – главная черта региональной жизни.

Региональные СМИ в среду сообщили, что решение о выдвижении Ройзмана может быть оспорено облизбиркомом, поскольку по его постановлению такое решение принимается на съезде, а в случаях, предусмотренных уставом партии, – ее региональным отделением. Согласно закону о партиях в случае отсутствия регионального отделения (а бюро «Яблока» на том же заседании приостановило полномочия его руководящих органов) кандидата может выдвинуть коллегиальный руководящий орган партии, но это касается лишь выборов в региональные парламенты и муниципальные органы. Председатель свердловского облизбиркома Валерий Чайников сказал «Ведомостям», что «тайна голосования на заседании бюро была соблюдена, альтернативность была, девять из десяти проголосовали за Ройзмана». «Что касается правомочности конференции, мы будем это оценивать, когда будут документы по выдвижению. Позиция избирательных комиссий – в партийные дела не вмешиваться, наша задача – оценить законность выдвижения и соблюдение процедур», – говорит он.

Ройзману надо куда-то расти, у него есть ощущение стагнации на посту мэра и он соскучился по публичной политике, считает политолог Михаил Виноградов: «Возможно, его возьмут еще куда-то, если не получится зарегистрироваться сейчас. Отказ от конкурентного сценария в Свердловской области иррационален, это следствие ощущения слабости главного кандидата. В случае отказа в регистрации никаких минусов для Ройзмана не будет, к тому же это всегда можно списать на происки и козни».