Депутаты предложили штрафовать за мат в семье

Очень часто статья «Мелкое хулиганство» применяется за нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью Сергей Портер / Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг одобрил к принятию в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за нецензурную брань в семье. На сегодняшний день в законе прописана ответственность только за ругательства в общественных местах.

Штраф предусмотрен за «мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества». Поправки в Кодекс об административных правонарушениях были внесены группой депутатов еще в 2014 г., их вносили депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин, Валентина Терешкова, эсер Татьяна Москалькова и другие. По закону за нецензурную брань полагается штраф до 2000 руб. (за повторное – 5000 руб.), административный арест до 15 суток. Депутаты также предложили в качестве альтернативы добавить обязательные работы до 40 часов (80 часов при повторном).

Очень часто статья «Мелкое хулиганство» применяется за нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью или состоянием тяжелого опьянения, но наказать за это можно только в общественном месте, объясняет один из авторов поправок Дмитрий Вяткин. Жилые помещения не попадают под категорию общественных мест, и дебоширы уходили от ответственности: человек может вести себя непотребно, но не совершать ничего, что попадает под другие статьи КоАП, продолжает депутат. Это могут быть не побои и не нарушения тишины, но непотребное поведение в подъездах или приставания к соседям, объясняет Вяткин. «Понятно, что не каждое выяснение отношений будет попадать под хулиганство. Есть определенный набор признаков, мы просто предлагаем убрать слова – «в общественных местах» и расширить действие работающей нормы на многоквартирные дома. Это не значит, что всех ругающихся будут забирать, и никто не будет следить за тем, чтобы дома не матерились», - обещает депутат. «Очень многих штрафом не испугаешь, а вот обязательные работы – это правильно, поэтому мы их предлагаем в качестве альтернативы», - добавляет он.

На эту проблему очень жаловались в регионах, она никак не регулировалась законодательством в субъектах, рассказывает чиновник, знакомый с ситуацией. «Законопроект инициировала Терешкова, но по нему долго не могли согласовать позиции: не могли понять, что считать общественным местом и как администрировать, а само внесение в 2014 г. совпало с реорганизацией полицейских структур: шли сокращения, и было не очень понятно, как будет работать норма на практике», - объясняет собеседник. Потом в МВД начали работать с каждым регионом отдельно и нашли взаимопонимание, резюмирует он.

«Разумной мерой было бы уточнить понятие публичного места, у нас плохо описано понятие общественного пространства», - объясняет руководитель центра социолингвистики РАНХиГС Максим Кронгауз. По мнению эксперта, мат должен быть запрещен в служебном общении: когда полицейский говорит с гражданином или доктор с пациентом. Бессмысленно влезать в непубличное пространство и частную жизнь, так как непонятно, кто должен сообщать, что кто-то в семье выругался, добавляет эксперт. Поэтому запрет дома не может быть проконтролирован, он недоказуем. «Это популистский закон, который якобы за мораль, но на самом деле пустой и неисполнимый. Искоренить брань невозможно, она нужна для выпускания пара. Человек должен иметь возможность произносить эти слова, потому что они есть», - заключает эксперт.