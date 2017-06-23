Академики попросили у Владимира Путина большей свободы выбора

Владимир Фортов (справа) и его коллеги по РАН надеются, что убедили Владимира Путина Михаил Метцель / ТАСС

В четверг президент Владимир Путин больше двух с половиной часов в закрытом режиме обсуждал с академиками внесенный в Госдуму законопроект об изменении процедуры выборов президента Российской академии наук (РАН). Это «не процедурный вопрос, а очень важный и сущностный»: порядок избрания руководителя академии «в значительной степени должен определить приоритеты [в развитии РАН] и взаимодействие [академии] с органами власти», заявил президент в начале встречи.

Законопроект, внесенный в Думу в начале июня группой депутатов от «Единой России», в частности, обязывает РАН согласовывать с правительством России выдвинутых кандидатов в президенты академии и дает правительству право выбрать трех из них – с их участием и должны будут проходить выборы. Это единственный пункт законопроекта, против которого выступило большинство участников встречи с Путиным, рассказали «Ведомостям» участники дискуссии и подтвердил экс-президент РАН Владимир Фортов.

Сама процедура согласования кандидатов в президенты РАН в окончательной версии законопроекта, видимо, сохранится – такой вывод из реплик Путина сделал один из участников встречи. Но против этой процедуры ученые и не возражают, отмечает он: кандидатуры согласовывались и согласуются всегда – например, в СССР кандидатуры (одну или две) президента Академии наук согласовывало политбюро и отдел науки ЦК КПСС. В то же время ограничение количества участников выборов президента РАН, которое вводится нынешним законопроектом, не в академической традиции, поясняет собеседник: «Люди прошли горнило споров и обсуждений в отделениях академии – и вдруг оставляют только каких-то троих кандидатов». К примеру, уже сейчас, за три месяца до выборов президента РАН, выдвинуты семь кандидатов, напоминает участник встречи в Кремле.

Почему были отложены выборы Очередные выборы президента РАН должны были пройти в марте 2017 г., но общее собрание РАН проголосовало за их перенос на осень 2017 г. Это произошло после того, как с выборов снялись все кандидаты – Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров и председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академии Владислав Панченко.

Ранее против предоставления правительству права отбирать для выборов президента РАН не более трех кандидатов выступила группа из более чем 100 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН. Спорная норма позволяет правительству выбрать единственного кандидата из всех выдвинутых академиками и таким образом инициировать безальтернативные выборы в РАН, лишив смысла участие в голосовании на этих выборах, поясняли протестующие в письме, адресованном президенту Путину, а также председателям Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. Однако никого из подписантов того письма на встрече с Путиным в четверг не было, выяснили «Ведомости», сопоставив списки участников встречи и подписавших письмо ученых.

Тем не менее Путин воспринял и те аргументы, которые ему были представлены в четверг, согласны три участника встречи: из его реплик они сделали вывод, что ограничение на количество кандидатов на выборах президента будет исключено из законопроекта. По словам собеседников, президент обещал еще раз подумать над этим положением законопроекта. «Лично у меня есть стойкое ощущение, что президент согласился с большинством [участников встречи]», – подтверждает Фортов.

На вопрос «Ведомостей», верно ли впечатление академиков о поддержке Путиным их просьбы о снятии ограничений на количество возможных кандидатов на выборах президента РАН, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Верно». «Состоялось очень подробное и конструктивное обсуждение», – добавил он.

Основной автор законопроекта о новой системе выборов президента РАН, председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов не ответил на звонки «Ведомостей».