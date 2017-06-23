Отношение россиян к Украине ухудшается, а украинцев к России – улучшается

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что на отношение россиян к Украине влияет пропаганда, а на отношение украинцев к россиянам – события на юго-востоке страны Д. Гришкин / Ведомости

Отношение россиян к Украине ухудшается: лишь 26% из них относятся к соседней стране хорошо (против 34% в марте) и 59% – плохо (56%), выяснил «Левада-центр». Эти цифры близки к тем, что были в мае 2016 г. перед обменом Надежды Савченко, после которого хорошее отношение к Украине резко, но не надолго выросло. На Украине, по данным Киевского международного института социологии, ситуация обратная: число относящихся к России хорошо с февраля возросло с 40 до 43%, а плохо – уменьшилось с 46 до 37% (см. график). Разнонаправленная динамика наблюдается и в вопросе о том, должны ли отношения двух стран быть такими же, как и с другими государствами, – с закрытыми границами и визами: число считающих так россиян понемногу растет, а украинцев – падает.

Последние действия Киева – запрет российских соцсетей, угроза прекращения транспортного сообщения, разговоры о введении виз – транслируются СМИ и остаются в фокусе россиян, говорит замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Они готовы поверить в улучшение отношений, как было после освобождения Савченко. Но ответных шагов не последовало, и российскому общественному мнению не за что было зацепиться». Хотя россиян, хорошо относящихся к Украине, изначально было меньше, напоминает социолог: в сентябре 2013 г. хорошо о соседях отзывались 69% россиян и 88% жителей Украины. Недоверие россиян было связано с «газовыми войнами», на Украине же отношение к России складывается из баланса пророссийских и проукраинских регионов, добавляет он.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что на отношение россиян к Украине влияет пропаганда, а на отношение украинцев к россиянам – события на юго-востоке страны: «После Крыма и войны в Донбассе произошел обвал положительных оценок России. Раскол произошел среди русскоязычного населения. В последние полтора года в Донбассе нет активных боевых действий, и улучшение отношения связано именно с этим фактором». По другим опросам, пророссийские настроения демонстрируют не более 15% украинцев, у 25% – нейтральные установки, около 50% настроены критично, говорит эксперт. При этом не менее 40% – это люди с воинствующими патриотическими настроениями, а их влияние довольно велико: они доминируют и в соцсетях, и на улице, а пророссийские настроения пассивны, резюмирует эксперт.

В России отношение к Украине примерно одинаково по всей стране, а на Украине большую роль играет фактор юго-востока, говорит политолог Алексей Макаркин. Сейчас, видимо, настроение части населения этой территории улучшилось, поскольку «ситуация успокоилась, а новых драматических сообщений нет», полагает он.