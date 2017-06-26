Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Хархордин уходит в отставку
Хархордин уходит в отставку
Ректор Европейского университета в Петербурге досрочно покидает свой пост
- Анна Щербакова,
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Хархордин руководил университетом с 2009 г.
Павел Каравашкин / ТАСС
Общее собрание учредителей и попечительский совет Европейского университета (ЕУ) в пятницу приняли отставку ректора Олега Хархордина с 1 июля 2017 г. Он продолжит сотрудничество с университетом в должности советника по фандрайзингу. Хархордин выразил надежду, что его отставка обеспечит дальнейшее развитие университета как образовательной организации, отвечающей самым высоким стандартам.
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