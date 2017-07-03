Пентагон оценил военную мощь России

В самом тексте доклада описывается история российских Вооруженных сил после 1991 г., названная периодом их движения от упадка к подъему Jacquelyn Martin / AP

Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО) опубликовало в ночь на пятницу по московскому времени свой первый доклад «Российская военная мощь» (обязательство готовить такие документы возложено на Пентагон законом о бюджете). В начале доклада содержится прямая отсылка к аналогичному изданию Пентагона 1980-х гг. под названием «Советская военная мощь», которое активно использовалось во времена президента Рональда Рейгана для убеждения общественности в необходимости наращивания американских военных расходов.

В подписанном директором РУМО генералом Винсентом Стюартом предисловии утверждается, что послевоенный период истории был временем беспрецедентной стабильности и процветания, подкрепленных прежде всего мощью США. Но с 2014 г. поднимающаяся Россия бросила Америке вызовы по четырем направлениям – присоединение Крыма, дестабилизация востока Украины, интервенция в Сирии на стороне ее президента Башара Асада и кибервмешательство в выборы США, полагает Стюарт.

В самом тексте доклада описывается история российских Вооруженных сил после 1991 г., названная периодом их движения от упадка к подъему, военная реформа 2008 г., российская военная доктрина, система управления военной организацией государства. Отдельные главы посвящены родам и видам Вооруженных сил, их возможностям и другим силовым структурам. В главе о кибервозможностях упомянуты «прокремлевские боты и тролли». Получить комментарии Министерства обороны России не удалось.

Сергей Шойгу Министр обороны России «Провокации сил коалиции, возглавляемой США, способствуют расширению деятельности террористических организаций в Сирии».

Доклад очень слабый, складывается впечатление, что он сделан для отписки, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. Очевидно, что писался он не для предоставления фактической информации, а для выражения оценок, которые должны пропагандировать «русскую угрозу», полагает он. Невысокий уровень доклада иллюстрируется тем, что в нем даже есть ссылки на «Википедию», подчеркивает эксперт.

С аналитической точки зрения доклад имеет катастрофически низкий уровень, согласен Майкл Кофман из американского Центра Кеннана. По его мнению, документ излагает идеологическое видение, предлагает не много информации о российских военных и внутренне противоречив, его цель – продвигать рассказ об угрозе в большей степени, чем анализ, описание российской военной доктрины путаное и непонятное. Есть в тексте и арифметические ошибки – сообщается, что у России есть 16 бомбардировщиков Ту-160, 60 Ту-95 и 50 Ту-22М3 (т. е. 126), а в итоговой таблице их уже 141.

По словам человека, близкого к Минобороны России, организационно-штатная структура многих российских частей изложена с ошибками, хотя в ряде случаев эта информация фактически открыта. По его мнению, такой уровень доклада, вероятно, результат многолетнего недофинансирования в США работ по изучению российских военных проблем, а одна из целей его публикации – запугать «русской угрозой», что должно положительно сказаться и на финансировании авторов таких текстов.-