Коллективное чтение Библии в кафе равнозначно митингу

Россия разъяснила Страсбургскому суду, почему коллективное чтение Библии в кафе приравнивается к митингу Д. Абрамов / Ведомости

Чтение Библии в кафе должно согласовываться с властями, поскольку необходимо обеспечить безопасность граждан – как участвующих в проповеди, так и посетителей, следует из ответов уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина на вопросы ЕСПЧ. В 2014 г. лидер группы евангельских христиан Алексей Колясников был оштрафован за коллективное чтение Библии в сочинском кафе без предварительного согласования с органами власти. Коммуницировав жалобу, ЕСПЧ интересовался, не следует ли расценивать этот факт как нарушение, поскольку еще в 2014 г. по жалобе группы «Свидетелей Иеговы» в деле «Крупко и другие против России» срыв в 2006 г. мероприятия по таким же причинам был признан нарушением права на свободу вероисповедания.

В меморандуме России указано, что в деле Крупко были задержанные и не были составлены протоколы о задержании, поэтому оснований для привода в милицию не было. Но в случае с Колясниковым никого не задерживали, был лишь составлен протокол за неуведомление об организации публичного мероприятия. При этом сам Колясников признал необходимость уведомить власти о собрании, но не сделал этого, так как не зарегистрировал религиозную группу, а проведение проповеди без согласования нарушает интересы «посетителей, которые становятся невольными участниками», говорится в документе. В кафе проходило именно публичное мероприятие, использовалась аудиоаппаратура, поэтому организатор должен был уведомить органы власти, настаивает Гальперин. Верующие могут свободно собираться, но это право не является абсолютным и может быть ограничено при необходимости защиты основ конституционного строя, обеспечения безопасности, отмечается в меморандуме.

Из документа также следует, что информация о проведении проповедей в кафе поступила из регионального УФСБ. Там же говорится, что в Сочи к Колясникову приезжал руководитель неопятидесятнического движения Владимир Мунтян, который «под видом пропаганды христианства организует и проводит общественные богослужения, праздничные мероприятия в крупных городах и краевых центрах Украины и проводит идеологическую обработку» людей, в том числе на основе оккультных структур вроде сатанистов.

Утверждение об отличиях от дела Крупко приемлемо только в части незаконного задержания, а «по факту нарушения свободы совести результаты идентичны», говорит адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков. По его словам, Колясникову пришлось прекратить свою пастырскую деятельность в результате преследования. Нарушений безопасности во время чтения Библии не было, о чем говорили и представители власти на суде, подчеркивает Попков: «На входе сидел охранник, предупреждавший, что в кафе идет служба. Провокаторы прошли специально, но даже они говорили, что все было мирно».

Согласовывать надо мероприятия, которые по форме проведения отличаются от посиделок в кафе, никто же дни рождения или свадьбы не согласовывает, хотя там тоже может быть аудиоаппаратура, говорит директор центра «Сова» Александр Верховский: «Это расширительное понимание закона. Ситуация со свободой совести была лучше, чем, например, с политической агитацией, по крайней мере до принятия антимиссионерских поправок – можно было подходить к людям и разговаривать, собираться и обсуждать религиозные вопросы». Никаких рисков в том, что люди собираются и читают Библию, нет, но, видимо, власти Краснодарского края считают, что «если нельзя извести религиозные меньшинства, то можно мешать им жить», полагает эксперт: «Есть конспирологические версии, что протестанты и другие течения связаны с оранжевыми революциями, возможно, этим руководствовались власти в данном случае».-