Молодежь больше других говорит о «справедливости» сталинских репрессий

Доминирующей моральной оценки сталинских регрессий до сих пор не сложилось Е. Стецко / Ведомости

Только 10% россиян не знают о сталинских репрессиях, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Большинство россиян (90%) знают, что репрессии были. Меньше всего информированы люди 18-24 лет, 24% из них о репрессиях не знают, а из тех, кому 25-34 года, о сталинских репрессиях не знают 18%.

Только 22% россиян считают, что «рассказы о репрессиях негативно отражаются на имидже нашей страны - о них лучше лишний раз не рассказывать», но 72% считают, что надо больше об этом рассказывать, чтобы преступления не повторились.

Среди основных источников знаний о сталинских репрессиях - публикации в СМИ и документальные фильмы, из них узнают информацию 52%, 48% - из рассказов близких и родственников, 46% - из новостных и аналитических программ по телевидению и радио. При этом только 37% - из лекций и уроков литературы. Это недостаток нашей системы образования, считает гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров. Еще 14% респондентов говорят, что узнали о репрессиях, посещая музеи и выставки.

71% опрошенных говорят, что их родственники не подвергались репрессиям, 24% знают, что их родственники были репрессированы. При этом 6% говорят, что ничего не знают о судьбе своих репрессированных родственников, хорошо знают - 9% россиян.

Только 16% россиян считают, что люди были «справедливо» репрессированы, а 68% говорят, что решения в отношении репрессированных судебные органы выносили «несправедливые». Причём в группе людей 18-24 лет и 25-34 лет доля тех, кто считает, что репрессии были справедливы, выше, чем среди других возрастных категорий.

На вопрос, как относиться к сталинским репрессиям, 49% опрошенных ответили, что их ничем нельзя оправдать, но 43% считают, что репрессии были вынужденной мерой, которая позволила навести порядок в стране. Доминирующей моральной оценки сталинских регрессий до сих пор не сложилось, отмечает Федоров. Чаще всего репрессиям подвергались несогласные с проводимой властями политикой, считают 37% опрошенных. Ещё 22% говорят, что это люди, которые пользовались авторитетом у народа, 24% - враги народа и предатели, 23% - преступники, воры, жулики, 16% - честные люди, 10% называют представителей отдельных этнических групп.