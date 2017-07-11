Портфель заказов «Рособоронэкспорта» снова растет М. Стулов / Ведомости

В первом полугодии 2017 г. портфель заказов «Рособоронэкспорта» вырос с $42 млрд до $45 млрд, заявил его гендиректор Александр Михеев на прошедшем в Москве совещании с представителями госкорпорации «Ростех» в иностранных государствах, сообщается в пресс-релизе «Рособоронэкспорта». В июне на авиасалоне во французском Ле-Бурже Михеев говорил, что стоимость новых контрактов, заключенных госпосредником с начала года, составила $8 млрд.

Сергей Чемезов гендиректор «Ростеха» Сейчас вот по новому кругу начали переговоры, заключили предварительный договор [на поставку вооружений] на $3,5 млрд. Правда, саудовцы поставили условие, что контракт вступит в силу, если передадим им часть технологий и откроем производство на территории королевства.

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Андрея Фролова, получается, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» начал вновь расти после снижения в 2016 г., когда новых контрактов было заключено на $9,5 млрд – почти столько же, сколько в наступившем году за первое полугодие. При этом открытой информации о подписании каких-то крупных новых контрактов в этом году не было, отмечает эксперт. Можно лишь предположить, что в эту сумму входят парафированные с Саудовской Аравией контракты на сумму $3,5 млрд, о которых сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (см. врез), говорит Фролов. Кроме того, возможно, с Индией был заключен контракт на модернизацию с установкой новых двигателей 1000 танков Т-72, который может стоить до $1 млрд. Нельзя исключать и подписания с Индией неафишируемого контракта на поставку еще одной многоцелевой атомной подводной лодки проекта 971 «Щука-Б» из наличного состава Военно-морского флота России – лизинг первой лодки этого проекта, соглашение о котором было заключено примерно 10 лет назад, стоил более $700 млн. Вполне возможно также, что Ирак возобновил и переподписал ряд контрактов в рамках пакета 2014 г., которые были отложены из-за быстрого наступления ИГИЛ (запрещено в России), после чего в иракских оборонных закупках изменились приоритеты, добавляет Фролов.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» также назвал важным итогом работы компании в 2016 г. начало поставок самолетов Су-35 в Китай, выведение на рынок новых самолетов Су-32 (экспортное название Су-34) и продолжение выполнения проектов по линии ВМС Индии. Су-34 – один главных образцов вооружений, выигравших от кампании в Сирии, поясняет Фролов: предложение тяжелых ударных самолетов с большой дальностью действия и высокоточным оружием на рынке ограничено только модификациями американского F-15 и Cу-34 и воздушная кампания в Сирии подтвердила, что этот самолет достиг боеготовности.