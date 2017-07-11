Научных руководителей накажут за списывание подопечных

Под действие нового запрета, как и всего положения о диссоветах, не подпадут МГУ и Петербургский госуниверситет, следует из проекта приказа Е. Разумный / Ведомости

Научным руководителям лишенных степеней ученых запретят оценивать диссертации других исследователей. Это следует из подготовленного Министерством образования и науки проекта изменений в положение о диссертационных советах вузов. Проект приказа министра опубликован на официальном портале раскрытия информации. Членами советов не смогут быть специалисты, чьи ученики дважды в течение пяти лет были лишены ученых степеней, сказано в пояснительной записке к документу.

Согласно положению о диссоветах, они оценивают представленные к защите диссертации и присуждают диссертантам ученые степени. Разрешение на создание диссоветов вузам дает Минобрнауки. Действующее положение не содержит запрета на участие в советах ученых, руководивших подготовкой дискредитированных диссертаций, предусматривая лишь закрытие советов, решения которых о присуждении степеней кандидатов и докторов наук были дважды отменены.

Под действие нового запрета, как и всего положения о диссоветах, не подпадут МГУ и Петербургский госуниверситет, следует из проекта приказа. Закон о науке в 2016 г. дал двум ведущим российским университетам право самим регулировать деятельность своих диссоветов; в 2017 г. Минобрнауки должно составить перечень других вузов, которые тоже получат право на самостоятельность в этом вопросе.

Предложение Минобрнауки в интересах «диссероделов», убежден Андрей Заякин, сооснователь проекта «Диссернет», который борется за лишение ученых степеней авторов списанных и антинаучных диссертаций. «Надо запретить присутствие в диссоветах всем, чьи ученики упомянуты на сайте «Диссернета», проверив эти данные силами Совета по науке», – призывает он. В предложенном Минобрнауки виде норма работать не будет – чиновникам недостаточно фактов: требуется бумага о лишении человека ученой степени, на получение которой уходят годы труда, поясняет Заякин. Проанализировав ситуацию в диссоветах по экономике, Заякин, по его словам, выяснил, что в них присутствуют сотни «диссероделов». «Из нескольких сотен жуликов только у трех, совершенно злостных, [степеней] были лишены ученики, и ни у одного не было двух лишений», – отмечает он.

Министерство ведет планомерную работу по повышению качества системы научной аттестации, на это нацелен и опубликованный проект, говорится в ответе пресс-службы Минобрнауки на запрос «Ведомостей».