Социальная политика
Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Отлучение от диссертаций

Научных руководителей накажут за списывание подопечных

Те, чьи ученики были дважды лишены степеней, не смогут быть членами диссоветов

Научным руководителям лишенных степеней ученых запретят оценивать диссертации других исследователей. Это следует из подготовленного Министерством образования и науки проекта изменений в положение о диссертационных советах вузов. Проект приказа министра опубликован на официальном портале раскрытия информации. Членами советов не смогут быть специалисты, чьи ученики дважды в течение пяти лет были лишены ученых степеней, сказано в пояснительной записке к документу.

Согласно положению о диссоветах, они оценивают представленные к защите диссертации и присуждают диссертантам ученые степени. Разрешение на создание диссоветов вузам дает Минобрнауки. Действующее положение не содержит запрета на участие в советах ученых, руководивших подготовкой дискредитированных диссертаций, предусматривая лишь закрытие советов, решения которых о присуждении степеней кандидатов и докторов наук были дважды отменены.

Под действие нового запрета, как и всего положения о диссоветах, не подпадут МГУ и Петербургский госуниверситет, следует из проекта приказа. Закон о науке в 2016 г. дал двум ведущим российским университетам право самим регулировать деятельность своих диссоветов; в 2017 г. Минобрнауки должно составить перечень других вузов, которые тоже получат право на самостоятельность в этом вопросе.

Предложение Минобрнауки в интересах «диссероделов», убежден Андрей Заякин, сооснователь проекта «Диссернет», который борется за лишение ученых степеней авторов списанных и антинаучных диссертаций. «Надо запретить присутствие в диссоветах всем, чьи ученики упомянуты на сайте «Диссернета», проверив эти данные силами Совета по науке», – призывает он. В предложенном Минобрнауки виде норма работать не будет – чиновникам недостаточно фактов: требуется бумага о лишении человека ученой степени, на получение которой уходят годы труда, поясняет Заякин. Проанализировав ситуацию в диссоветах по экономике, Заякин, по его словам, выяснил, что в них присутствуют сотни «диссероделов». «Из нескольких сотен жуликов только у трех, совершенно злостных, [степеней] были лишены ученики, и ни у одного не было двух лишений», – отмечает он.

Министерство ведет планомерную работу по повышению качества системы научной аттестации, на это нацелен и опубликованный проект, говорится в ответе пресс-службы Минобрнауки на запрос «Ведомостей».

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