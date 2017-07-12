Госдума позаботилась об украинцах, желающих стать россиянами

Перед вторым чтением законопроекта о лишении гражданства террористов в нем появились льготы для украинцев, желающих стать россиянами А. Гордеев / Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству во вторник рекомендовал принять во втором чтении поправки в законы о гражданстве и о правовом положении иностранных граждан. Первоначально в документе шла речь только о лишении приобретенного гражданства лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, но затем его дополнили присягой для будущих россиян и особыми льготами для приобретающих российское гражданство украинцев. Второе чтение пройдет 12 июля.

Присяга появилась в законопроекте с подачи президента Владимира Путина, который высказал эту идею на встрече с председателем Думы Вячеславом Володиным. Свои варианты могли прислать все желающие, но в итоге был одобрен текст, разработанный профильным комитетом: будущие россияне поклянутся соблюдать Конституцию и законодательство России; права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества; защищать свободу и независимость страны; быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции. Если новый гражданин нанесет ущерб конституционному строю и совершит преступление террористической или экстремистской направленности, это будет восприниматься как предоставление заявителем «заведомо ложных сведений», а вступивший в силу приговор суда станет основанием для отмены решения о предоставлении гражданства. При этом ответственность не распространится на детей и супругов преступника, если они не являлись его соучастниками. Обратной силы закон иметь не будет, поэтому приносить присягу тем, кто при приобретении российского гражданства этого не делал, не потребуется, но норма о лишении гражданства за терроризм будет распространяться и на них.

В последний момент в законопроекте появилась еще одна поправка, принятая специально для украинцев, желающих стать россиянами. Сейчас для приобретения российского гражданства нужно отказаться от прежнего гражданства и предоставить подтверждающую это справку, но украинцам получить такой документ практически невозможно, объяснил председатель комитета единоросс Павел Крашенинников. Поэтому депутаты от всех фракций предложили следующую схему: претенденты пишут заявление об отказе от гражданства Украины и нотариально его заверяют, после чего одна копия остается в миграционной службе, а другая отправляется на Украину – эти документы и будут заменять необходимую справку.

Одобрить законопроект ко второму чтению без дискуссий не получилось: спор разгорелся вокруг отклоненной поправки единоросса Константина Затулина, связанной с получением гражданства России в упрощенном порядке носителями русского языка. Для этого они должны получить согласие иностранного государства на выход из своего гражданства и представить соответствующий документ в органы внутренних дел. Такой порядок возможен без пятилетнего срока проживания на территории России. Статус носителей русского языка подтверждают специальные комиссии: ими признаются лица, владеющие русским языком и повседневно использующие его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали в Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР в пределах нынешних границ России. При этом носителям языка нужен документ от государства, от гражданства которого они отказываются.

Но эта процедура неработающая, подчеркнул Затулин: «Люди с Украины, у которых нет родственников с территории нынешней России, не могут воспользоваться нормой о носителях языка. Поэтому я внес поправку, чтобы убрать [слова в законе] «в пределах госграниц Российской Федерации» и заменить их словами: «на момент прекращения их (Российской империи и Советского Союза) существования, за исключением территорий иностранных государств, определяемых перечнем правительства». Людей с Украины без родственников по восходящей линии в России нельзя пригласить к экзамену на носителя русского языка, говорит Затулин. Крашенинников в ответ пояснил, что «к общему мнению по этому вопросу прийти не удалось» и «надо делать шаги, а не замахиваться на все сразу». «Мы можем к этой поправке через какое-то время вернуться, но сейчас предлагаю проголосовать против», – сказал он.

Как рассказали «Ведомостям» несколько собеседников в аппарате Думы, к этой поправке не готовы пока в администрации президента. «Можно закрыть глаза и нарушать закон, но в любом конкретном случае, если кто-то не созрел для согласования, всегда есть возможность поправить потом. Мы сейчас решаем проблему Украины, но будем добиваться того, чтобы это было распространено и на другие страны – и страны Прибалтики, и Узбекистан тоже не выдают справки об отказе», – объяснил Затулин.

Законопроект знаковый, тема резонансная и затрагивает многих, считает политолог Константин Калачев. По его мнению, законодательство России в отношении многомиллионной российской диаспоры за рубежом требует дальнейшего совершенствования: закон «О гражданстве» должен поставить точку над «i» в вопросе о правах для тех, кто считает себя частью России, так что незамеченным он точно не останется. «Тема собирания россиян на исторической родине – благодатная и может быть одной из доминирующих для продвижения имиджа действующего созыва Госдумы как эффективного, патриотичного, решающего заброшенные ранее проблемы», – предполагает эксперт. Этот законопроект можно воспринимать как демонстрацию усердия работы с поручением Путина, отмечает политолог Михаил Виноградов. Тема натурализации соотечественников всегда социально одобряема, добавляет он.