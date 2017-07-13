Вашингтону пока не удается помирить Катар с соседями

США продолжают попытки помирить страны Персидского залива, но Катар и его оппоненты пока далеки от компромисса U.S. State Department, via AP

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду встретился в Саудовской Аравии с властями стран, обвиняющих соседний Катар в поддержке терроризма. Накануне Тиллерсон подписал в Дохе с министром иностранных дел Катара меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Доха примет меры для борьбы с финансированием терроризма. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в совместном заявлении отметили, что подписанного во вторник соглашения «недостаточно» и они будут и дальше следить за тем, насколько «серьезно» Катар готов бороться с финансированием терроризма. 5 июня эти страны заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и о намерении прервать с ним воздушное и морское сообщение. Позднее они выдвинули Катару 13 условий, потребовав, в частности, разорвать дипломатические отношения с Ираном, прекратить работу телеканала Al Jazeera, прервать все связи с террористическими группировками и закрыть военную базу Турции на территории Катара.

Абдалла бен Заед Аль Нахайян Министр иностранных дел ОАЭ Я думаю, он [визит в регион госсекретаря США Рекса Тиллерсона] уменьшит напряженность, но это только оттягивает решение проблемы, которая усугубится в будущем.

Страны, бойкотирующие Катар, слишком подняли планку, но далеко зайти в своих претензиях к США они не смогут, убежден человек, близкий к дипломатическим кругам Катара: «Они все – союзники США, Трамп в Эр-Рияде многого добился, почему Тиллерсон не сможет? Они все в итоге будут делать то, что Вашингтон им скажет». Меморандум с США по ключевой претензии стран Залива – вещь серьезная и Доха играет на опережение, убежден собеседник: «Это не шутки, США здесь партнер и будут его выполнение контролировать. Если бы нам было что скрывать, мы никогда бы такой меморандум не подписали, а вот почему другие к нам не присоединяются?» Военная база США на территории Катара – гарантия от нападения соседей, помимо этого у Дохи есть большая экономическая подушка безопасности, продолжает он: «Для стран Залива ситуация тупиковая, мы же сейчас не в пустыне живем, экономически давить на нас смысла не имеет. Более того, у нас есть друзья, которые готовы в том числе и своих военных прислать».

Ультиматум, который постоянно продлевается и на который никто не реагирует, подрывает имидж ОАЭ и Саудовской Аравии, а ведь именно мировая поддержка была для них залогом успеха, считает Леонид Исаев из НИУ ВШЭ. Поле для маневра у них стремительно сужается, считает он: «Катар купил США этим меморандумом и в отношениях с другими сторонами – Европой и Россией – делает ставку на два аспекта: показать деструктивный потенциал конфликта и важность сохранения экономических контактов. России, которая придерживается нейтралитета, они тоже показали, что в таком Катаре – с массой инвестиций и выгодных контрактов – она заинтересована». Эр-Рияду нужно перенести переговоры за закрытые двери – в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива шансов договориться и пойти на уступки больше, приходит к выводу Исаев.