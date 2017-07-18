Правительство не готово доверить Росгвардии медицинскую тайну

Сотрудники лицензионно-разрешительных органов, которые сейчас переданы Росгвардии, не могут сами проверить, действительно ли медицинские справки выданы надлежащим образом Шарифулин Валерий / ТАСС

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддерживает предложение депутатов Госдумы о наделении Министерства внутренних дел и Росгвардии правом запрашивать у медиков сведения о медицинских противопоказаниях в отношении граждан, желающих получить права на вождение автомобиля, лицензию частного детектива или разрешение на владение оружием. Как говорится в проекте отзыва комиссии, с которым ознакомились «Ведомости», «предоставление указанных сведений, составляющих врачебную тайну, будет затрагивать интересы широкого круга лиц». При этом, по мнению юристов правительства, в законопроекте отсутствует обоснование необходимости предоставления правоохранительным органам таких полномочий.

Законопроект, предполагающий внесение поправок в законодательство о Росгвардии и МВД, был внесен в нижнюю палату председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и его первым заместителем Эрнестом Валеевым (оба – «Единая Россия») еще в конце прошлого года. Помимо нормы о получении правоохранителями информации о медицинских противопоказаниях лиц, запрашивающих указанные разрешения, в нем содержится ряд технических поправок и пункт, наделяющий сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии правом доставлять в полицию и отделения Росгвардии задержанных лиц для составления административных протоколов (см. врез). В целом правительство поддерживает поправки депутатов, но предлагает их доработать с учетом своих замечаний ко второму чтению.

Нет статистики Комиссия по законопроектной деятельности не поддерживает предложение депутатов разрешить сотрудникам вневедомственной охраны доставлять задержанных в участки для составления протоколов. По мнению комиссии, депутаты не представили статистики, которая может обосновать это предложение.

Эти медицинские справки сплошь и рядом получают сомнительными способами и они не отражают реального состояния здоровья их предъявителей, поясняет соавтор законопроекта Валеев. Не секрет, что объявления об оформлении таких справок за час можно увидеть на улицах и в других общественных местах, отмечает он: «Именно поэтому мы предложили дать Росгвардии право запрашивать информацию о медицинских противопоказаниях». Возражения о том, что тем самым будет раскрыта врачебная тайна, представляются депутату неубедительными – ведь медицинские учреждения могут предоставить информацию о противопоказаниях, не раскрывая эту тайну, от них не требуется перепроверять диагностику человека, достаточно лишь ответа о наличии или отсутствии противопоказаний. По словам Валеева, отзыв правительственной комиссии, как и другие отзывы заинтересованных сторон, будет обсуждаться в профильном комитете, но говорить о результатах обсуждения пока рано.

Участившиеся убийства людей из легального гражданского оружия (последний резонансный случай произошел в начале июня под Тверью, где в дачном поселке были расстреляны девять человек) говорят о том, что инициатива депутатов давно «перезрела», уверен собеседник в центральном аппарате МВД. Сотрудники лицензионно-разрешительных органов, которые сейчас переданы Росгвардии, не могут сами проверить, действительно ли медицинские справки выданы надлежащим образом. По словам собеседника, в МВД и Росгвардии известно об этих поправках и их там фактически поддерживают, а возражения комиссии правительства носят, видимо, формальный характер и вопрос в конце концов удастся согласовать.