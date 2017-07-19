Идея создания Малороссии вместо Украины не нашла понимания в Москве

Предложение Захарченко не вписывается в минский процесс, отметил полномочный представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов Валентин Спринчак / ТАСС

Во вторник утром лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил о том, что вместо Украины будет создано новое государство – Малороссия, которая включит в себя 19 областей Украины, не считая Крыма. Столицей нового государства, конституционный акт о создании которого зачитал и. о. вице-премьера ДНР Александр Тимофеев, планируется сделать Донецк, а Киев – историко-культурным центром. «Мы исходим из того, что ДНР наряду с ЛНР остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть», – цитирует Захарченко «Интерфакс». Тимофеев подчеркнул, что создание Малороссии не противоречит минским соглашениям: «Исчезает Украина. В Минске нет определения, как и что там должно называться, там есть целостность границ, суверенитет. Так вот мы провозгласили целостность границ Малороссии и суверенитет» (цитата по «Интерфаксу»). Захарченко также предложил ввести в новой стране чрезвычайное положение на три года «ввиду избежания хаоса». Однако председатель Народного совета самопровозглашенной ЛНР Владимир Дегтяренко заявил, что с ними эта инициатива не согласована и в Луганске о ней даже не знали. По его мнению, «на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения» (цитата по сайту Луганского информцентра). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сначала заявил, что инициатива подлежит «осмыслению и анализу», а затем назвал ее «личной инициативой» Захарченко и заверил в приверженности Москвы минскому процессу.

Захарченко услышали везде Президент Украины Петр Порошенко пообещал в ответ на новость о Малороссии восстановить суверенитет Украины над Донбассом. Представитель правительства ФРГ заявил, что Захарченко не имеет легитимности. А представитель МИД Франции призвал Москву осудить эту инициативу.

Предложение Захарченко не вписывается в минский процесс, отметил полномочный представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов: «Я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет. Скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики. Я рассматриваю это как ответ на провокационные заявления киевских высокопоставленных политиков, которые зачастую абсолютно неприемлемы».

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к курирующему Украину помощнику президента России Владиславу Суркову, в будущее проекта «Малороссия» не верит. «Инициатива из разряда бессмысленного идеологического творчества, не имеет отношения к реальному политическому и тем более государственному проекту», – заявил Чеснаков «Ведомостям». Россия инициативу Захарченко не поддержит, уверен эксперт: «В России серьезно отнестись к этим заявлениям вряд ли смогут, даже если сильно захотят. Доказательством этому служит в том числе и позиция представителей Луганска, которые уже заявили, что не были в курсе подобной инициативы». Осложнения ситуации в Донбассе в связи с заявлением Захарченко Чеснаков тоже не ожидает: «Думаю, через месяц об этом заявлении многие уже забудут».

По мнению человека, близкого к руководству ДНР, эта инициатива практических последствий, скорее всего, иметь не будет и выдвинута для того, чтобы оживить минский процесс, который зашел в глубокий тупик. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил начать с прекращения огня и обмена пленными, но и об этом договориться не удалось, подчеркивает собеседник.