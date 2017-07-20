Сирийская армия хочет лишить исламистов нефтяных доходов

По словам источника, близкого к Минобороны России, фактически начался процесс размежевания в этом районе террористических группировок и более умеренной оппозиции Hussein Malla / AP

Целью наступления сирийской правительственной армии на востоке страны на позиции запрещенной в России группировки «Исламское государство» является снятие блокады г. Дейр-эз-Зор, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к Министерству обороны России. Наступление началось еще на позапрошлой неделе и в настоящий момент идет по двум направлениям – с севера вдоль реки Евфрат и из района Пальмиры. Дейр-эз-Зор блокирован боевиками «Исламского государства» уже четвертый год, снабжение жителей города и гарнизона производится по воздуху при содействии российских Воздушно-космических сил (ВКС). По словам собеседника «Ведомостей», наступление сирийских правительственных войск активно поддерживается самолетами и вертолетами ВКС России, базирующимися на авиабазе Хмеймим.

Как отмечает редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, освобождение от боевиков населенных пунктов в этом районе будет автоматически означать и переход под контроль сирийского правительства месторождений нефти, которые ранее были основным источником финансовой подпитки отрядов «Исламского государства».

Сирийские сборы Во вторник на полигоне Мулино в Нижегородской области начались сборы руководящего состава Вооруженных сил, цель которых – обобщение боевого опыта, полученного в Сирии. В среду на этих сборах министр обороны Сергей Шойгу отработал с подчиненными вопросы, связанные с подготовкой войск в районе их сосредоточения.

Между тем на прошлой неделе в приграничном с Турцией сирийском анклаве Идлиб (который, согласно трехсторонним российско-турецко-иранским договоренностям, должен стать одной из зон деэскалации) начались столкновения между боевиками группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» – ранее сирийского филиала запрещенной в России «Аль-Каиды») и бойцами других отрядов, среди которых основную роль играет группировка «Ахрар аш-Шам». По словам источника, близкого к Минобороны России, фактически начался процесс размежевания в этом районе террористических группировок и более умеренной оппозиции, о необходимости чего давно говорили российские представители.

Размежевание оппозиции – естественный процесс только тогда, когда у радикалов и более умеренных повстанцев нет общего противника, полагает эксперт Института инновационного развития Антон Мардасов. По его словам, сирийцы вступали в «ан-Нусру» в основном из-за того, что видели в ней более дисциплинированную и боеспособную структуру. «Аль-Каида» в рамках своей стратегии глубоко проникла в вооруженную оппозицию, однако, как показала практика, более-менее устойчивый режим прекращения огня сразу же запускает процесс разделения оппозиции и дистанцирования местного населения от «ан-Нусры» и ее шариатских судов, поясняет эксперт. Особенно заметно эти процессы стали проявляться после заключения перемирия в декабре 2016 г. и запуска переговорного процесса в казахстанской Астане, говорит Мардасов.