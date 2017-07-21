Россия получила у ЕСПЧ отсрочку по делу НКО – иностранных агентов

Просьба о продлении обусловлена необходимостью изучения большого объема материалов, поступивших из ЕСПЧ Евгений Разумный / Ведомости

Правительство России попросило отсрочку у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для предоставления ответа по жалобам НКО – иностранных агентов, сообщил руководитель юридической службы Клуба юристов НКО Максим Оленичев. Россия должна была ответить до 20 июля, ЕСПЧ удовлетворил просьбу и дал отсрочку до 19 сентября.

Пресс-служба Минюста подтвердила «Ведомостям» факт отсрочки. Просьба о продлении обусловлена необходимостью изучения большого объема материалов, поступивших из ЕСПЧ, проведения «детального анализа фактических обстоятельств каждой конкретной жалобы, включая вопросы финансирования деятельности заинтересованных НКО, а также изучения всех этапов судебных разбирательств на национальном уровне», пояснила пресс-служба, добавив, что правовая позиция по жалобе будет сформирована с учетом мнения госорганов и выводов национальных судов. Времени, которое по регламенту суда отводится на подготовку ответа, было явно недостаточно для детального анализа фактических обстоятельств каждой жалобы и для изучения всех этапов судебного разбирательства на национальном уровне, подчеркивает руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров.

История вопроса 49 жалоб от 61 российской НКО коммуницировал ЕСПЧ в марте 2017 г. Первая группа НКО, признанных иностранными агентами (в том числе «Мемориал», «Голос», Московская Хельсинкская группа, «Гражданское содействие» и др.), обратилась в суд еще в 2013 г., а позже к ним присоединились другие заявители

Среди вопросов, которые поставил ЕСПЧ, – соответствуют ли нормы закона об иностранных агентах Конвенции по правам человека, является ли этот термин ясным, есть ли конкретная сумма, период или форма иностранного финансирования, при которых НКО может быть признана агентом, является ли определение политической деятельности предсказуемым и т. п. В качестве третьей стороны в дело вступили комиссар Совета Европы по правам человека и спецдокладчик ООН по правозащитникам.

Секретариат ЕСПЧ, скорее всего, попросит заявителей сформулировать единую позицию, существенных различий в их жалобах нет, говорит представитель части заявителей Кирилл Коротеев: «Можно только приветствовать продление срока, поскольку это позволит заявителям спокойно работать осенью». До 19 октября Россия должна представить позицию на английском языке, потом два-три месяца будет готовиться позиция заявителей, поясняет руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков: «Юристы уже встречались по этому поводу. Возможно, будет единая позиция, но не исключено, что кто-то выскажется отдельно, поскольку НКО жаловались на нарушение разных статей». С момента коммуникации было ясно, что власти попросят отсрочку, это всегда происходит по крупным делам, отмечает эксперт: «Речь же не только о включении в реестр, но и о штрафах, маркировке, исках о ликвидации – огромный массив данных, который нужно отработать. Не исключено, что и заявители будут просить пролонгации, поскольку они должны будут уведомить суд о том, что произошло с ними за время с подачи жалобы». Чиков предполагает, что в этом деле российские власти будут биться до конца, поскольку в последние годы наметился глобальный тренд на ограничение иностранного финансирования НКО: «Они будут ссылаться на опыт Индии, Египта, Израиля, США, точно приведут в пример аналогичный венгерский закон». Появление в деле третьих лиц повышает его значимость, но замедляет скорость рассмотрения, добавляет эксперт: по его мнению, в конце зимы завершится обмен мнениями, а решения нужно будет ждать «при самом лучшем раскладе не раньше конца 2018 г.».