Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Оценку – на конкурс
УФАС требует расторгнуть контракт на оценку арендной платы за землю
Комитет имущественных отношений заключил его с единственным поставщиком
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
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Если бы КИО объявил конкурс, он был бы интересен многим профессиональным игрокам, говорит гендиректор оценочной компании «Адвус-Нева» Марат Фаттахов
Евгений Разумный / Ведомости
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу выдало комитету имущественных отношений (КИО) предупреждение и потребовало до 25 августа расторгнуть заключенный с ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН) контракт на 15,5 млн руб. Предупреждение выдано после рассмотрения обращения АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси интернешнл – Р».
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