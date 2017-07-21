Безопасность и право
Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Оценку – на конкурс

УФАС требует расторгнуть контракт на оценку арендной платы за землю

Комитет имущественных отношений заключил его с единственным поставщиком

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу выдало комитету имущественных отношений (КИО) предупреждение и потребовало до 25 августа расторгнуть заключенный с ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН) контракт на 15,5 млн руб. Предупреждение выдано после рассмотрения обращения АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси интернешнл – Р».

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