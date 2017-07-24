Депутаты хотят встречаться с народом без разрешения власти

Заявители напоминают, что в последнее время представителям оппозиции и так непросто реализовывать свое конституционное право на свободу собраний Евгений Разумный / Ведомости

Три оппозиционные фракции Госдумы просят Конституционный суд проверить поправки в закон о митингах, которыми с июня этого года введены ограничения на встречи депутатов с избирателями. Теперь они могут проходить свободно только «в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи». Во всех остальных случаях такие встречи требуется согласовывать с органами исполнительной власти. Свои подписи под жалобой поставили 104 депутата (для подачи обращения требуется минимум 90). Представлять в Конституционном суде интересы заявителей будут депутаты Юрий Синельщиков (КПРФ), Олег Шеин («Справедливая Россия») и Сергей Иванов (ЛДПР).

По мнению заявителей, такое нововведение нарушает основополагающий конституционный принцип разделения властей и создает ограничения для исполнения депутатами всех уровней своих обязанностей по проведению встреч с избирателями. «В связи с принятием обжалуемого федерального закона законодательная (представительная) власть ставится в зависимость от исполнительной власти, депутаты всех уровней лишены возможности самостоятельно принимать решения о проведении встреч со своими избирателями, а обязаны впредь согласовывать эти вопросы с органами исполнительной власти», – подчеркивается в жалобе. Статьи Конституции, определяющие правовое положение депутата, не предполагают возможности таких ограничений. Более того: по закону парламентарии обязаны регулярно отчитываться перед избирателями о своей работе. Но самое главное – принятым законом нарушено право граждан на обращение к своему депутату, возмущен Синельщиков. «Теперь, если избиратели попросят меня приехать в связи с каким-то событием, я должен буду сказать: подождите, сперва попрошу разрешения? Это же настоящий идиотизм», – говорит депутат.

Дорогие избиратели 25000 руб. взыс­кал 27 июня 2017 г. Лефорт­овский районный суд Москвы с депутата муниципального округа Лефортово Александры Андреевой (КПРФ), признав ее виновной в организации незаконного митинга, – так суд расценил встречу депутата со своими избирателями

Заявители напоминают, что в последнее время представителям оппозиции и так непросто реализовывать свое конституционное право на свободу собраний – им под разнообразными предлогами отказывают в согласовании мероприятий с участием граждан. Вступление оспариваемого закона в силу приведет к тому, что существующие ныне издержки в отношениях между гражданами и исполнительной властью при применении законодательства о митингах будут перенесены и на отношения между депутатами всех уровней и исполнительной властью, предупреждают авторы жалобы. Получить комментарии представителя Госдумы в Конституционном суде Татьяны Касаевой не удалось.

Хотя федеральный закон, приравнявший встречи депутатов с избирателями к митингам, вступил в силу совсем недавно, в регионах практика пошла таким путем еще раньше: в Москве, например, аналогичные поправки были приняты еще в 2016 г., и столичные депутаты от КПРФ успели получить несколько отказов в согласовании (см. врез). Коммунисты оспаривали это нововведение в Мосгорсуде, но безрезультатно.

«Это хорошие, интересные вопросы, заслуживающие рассмотрения. Аргументы и по праву граждан на свободу собраний, и по праву депутатов на общение с избирателями, и по конституционному принципу разделения властей заслуживают внимания Конституционного суда, – говорит адвокат Сергей Голубок. – Думаю, что запрос депутатов будет рассмотрен судом на публичном заседании уже этой осенью».

Политолог Александр Кынев отмечает, что это редкий для нынешнего времени случай, когда депутаты всех трех оппозиционных думских фракций сообща выступают против существующих правил. Но оспоренные поправки в закон о митингах – яркий пример очевидного перегиба, который добивает партийную систему, и без того находящуюся в глубоком кризисе, констатирует эксперт. Вместо того чтобы попытаться как-то компенсировать ослабленным партиям их потери, власть только усиливает существующий политический вакуум. В результате его в итоге заполняют радикальные силы, заключает Кынев.