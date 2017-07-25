Генпрокуратура нашла нарушения в работе Корпорации развития Дальнего Востока

Генпрокуратура внесла в адрес гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока представление об устранении нарушений законодательства о защите прав инвесторов, сообщил «Ведомостям» официальный представитель ведомства Александр Куренной Владимир Трефилов / РИА Новости

Генпрокуратура внесла в адрес гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока представление об устранении нарушений законодательства о защите прав инвесторов, сообщил «Ведомостям» официальный представитель ведомства Александр Куренной. «Ненадлежащая реализация корпорацией предусмотренных законодательством социально значимых функций создает условия для ущемления прав инвесторов и не способствует устойчивому развитию регионов», – констатирует он.

Корпорация развития Дальнего Востока была создана в 2015 г. (см. врез). По данным прокуратуры, в 2015–2017 гг. корпорация освоила 5 млрд руб., выделенных из федерального бюджета, но создание объектов инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР) так и не завершено. Срываются сроки их проектирования и строительства: отставание от графиков зафиксировано в 28 случаях из 76. Ни один объект инфраструктуры до сих пор не возведен.

Корпорация не приступила к выполнению обязанностей многофункционального центра, организации транспортного обслуживания и благоустройства. На ее сайте нет исчерпывающих сведений о наличии земельных участков, подлежащих сдаче в аренду резидентам, а срок аренды ряда уже предоставленных земельных участков был незаконно сокращен. Документация по планировке ТОР запаздывает, отмечает Куренной.

Что развивает Корпорация развития Дальнего Востока создана в 2015 г. как управляющая компания, координирующая деятельность ТОР на территории региона, 100% ее акций находятся в федеральном управлении.

Минвостокразвития тесно взаимодействует с прокуратурой, отреагировала на критику пресс-служба ведомства: «в данном случае были даны исчерпывающие пояснения о деятельности корпорации», поясняющие правомерность ее действий.

Пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока уточнила, что на акт Генпрокуратуры уже подготовлены и направлены возражения с исчерпывающими объяснениями к каждому замечанию, указаний на нарушение закона в нем не содержится. Так, реализация функций управляющей компании исполняется в полном соответствии с запросами резидентов, настаивают там. Но большинство из них только приступили к реализации проектов и не обращаются за такими услугами. На сайте корпорации размещена исчерпывающая информация о земельных участках, подлежащих сдаче в аренду резидентам всех ТОР. На момент проверки у корпорации не было земельных участков для передачи резидентам, поэтому о них и не было информации. К созданию объектов инфраструктуры корпорация приступила в 2016 г. Были выполнены проектные работы, заключены контракты с подрядчиками и оплачены авансы, обеспеченные банковскими гарантиями со стороны исполнителей работ. «Очевидно, что за такой короткий срок невозможно было сдать объекты в эксплуатацию», – настаивают там. Задержки с разработкой документации по планировке ТОР в корпорации объясняют большим количеством заявок от новых резидентов: «Выбор между соблюдением формальных сроков и максимально полным учетом интересов резидентов, очевидно, был сделан в пользу резидентов». Срок аренды участков был сокращен по решению муниципалитета, при этом корпорация вступила с ним в спор и через два месяца доказала свое право на 70-летний период аренды, после чего договоры были переоформлены.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина вспоминает, что месяц назад в регионе готовились к совместной коллегии Генпрокуратуры и Минвостокразвития, перед этим надзорное ведомство провело проверки, в том числе и в корпорации, очевидно, ее результаты и стали основанием для сделанных выводов.