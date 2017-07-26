Компаниям придется платить штрафы за взятку в пользу своих «дочек»

Штраф за взятку неизбежен А. Астахова / Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий штрафовать компании за взятки не только в своих интересах, но и в пользу аффилированных с ними «дочек». Это станет возможным после внесения поправок в ст. 19.28 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сейчас по закону оштрафовать можно за взятку деньгами, ценными бумагами, услугами или имуществом. В марте Минюст разработал законопроект, предложив включить в эту же статью услуги неимущественного характера и другие неправомерные преимущества. СКР давно лоббирует идею уголовной ответственности для юридических лиц, однако ее не поддерживают администрация президента и Генпрокуратура.

Сейчас КоАП предполагает наличие статьи – аналога статьи о взятке в Уголовном кодексе, ответственность по которой наступает для юрлица, объясняет член комитета по госстроительству Рафаэль Марданшин («Единая Россия»). При этом если взятка дается от имени юрлица, то такое юрлицо будет существенно оштрафовано, добавляет он. Законопроектом предлагается указать, что ответственности подлежат также действия в интересах «связанного» с компанией юрлица, а также более подробно описать те действия, которые могут квалифицироваться как «незаконное вознаграждение», отмечает единоросс. По мнению Марданшина, и в новой редакции в статье не предусмотрено освобождение от ответственности при добровольном содействии правоохранителям: «Сейчас получается, если даже компания содействовала им и давала взятку «под контролем», то от уголовной ответственности человек освобождается, а компания все равно должна выплатить штраф», и это стоит исправить.

Деанонимизация одобрена Совет Федерации во вторник одобрил законопроект о регулировании деятельности интернет-мессенджеров, обязывающий их оказывать услуги только тем пользователям, которые прошли идентификацию. Мессенджеры также обязаны препятствовать распространению запрещенной информации.

Положения статьи, последние изменения в которую были внесены целых шесть лет назад, устарели, говорит управляющий партнер бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин. «Нынешняя редакция не учитывает, что вознаграждение может быть дано также в интересах аффилированного лица. Аффилированность – достаточно распространенное явление в современной деятельности компаний, сопровождающееся намеренным искусственным дроблением основного бизнеса. Конечной целью этого нередко выступает уклонение от уплаты налогов, сокрытие источников дохода», – отмечает юрист. Можно дать вознаграждение в интересах подконтрольной компании, получить преимущество и не понести никакого наказания, включая административный штраф, объясняет Терехин. Это пробел законодательства, которым активно пользуются на практике, преследуя недобросовестные цели, говорит он. Уточнение круга лиц, выступающих на стороне взяткополучателя, можно только приветствовать, соглашается директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Рагулина. «Однако остается нерешенным вопрос о возможности одновременного возбуждения уголовного дела в отношении физического лица и дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.28 КоАП, от имени или в интересах которого действовало это физическое лицо», – отмечает юрист. Расширение этой статьи назревало давно, так как это дополнительное наказание, оно используется после того, как возбуждается уголовное дело, после чего прокуроры, как правило, штрафуют по этой статье, объясняет заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл – Россия» Илья Шуманов. Но когда люди понимают, что им грозит уголовное дело и последующий штраф, они тут же начинают выводить активы и, когда штраф назначен, на компании уже ничего нет, а штрафовать связанные компании невозможно. После изменения статьи эффективность взыскания средств с компаний прокурорами точно возрастет, заключает он.