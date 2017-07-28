Buzzfeed нашел свидетельства убийства Михаила Лесина

С. Портер / Ведомости

Причиной смерти в 2015 г. экс-министра печати России, «советника Владимира Путина» Михаила Лесина в Вашингтоне был не несчастный случай, а убийство, сообщил ресурс Buzzfeed со ссылкой на трех работников ФБР и одного офицера разведки. Ни один из этих четырех источников не имел прямого отношения к делу, однако все они знают о его деталях от коллег, причастных к расследованию, пишут журналисты.

«Могу утверждать, что [в ФБР] нет ни одного человека, который бы верил, что он [Лесин] напился, упал и умер. Все думают, что его забили до смерти и что к этому причастен Путин или Кремль», - сказал один из источников. В общей сложности 18 действующих и бывших работников спецслужб, правоохранительных органов и федеральных агентств заявили Buzzfeed, что сомневаются в официальной версии смерти Лесина.

Поскольку материалы расследования ФБР засекречены, Buzzfeed подал мотивированный запрос в ФБР и минюст об их раскрытии в соответствии с Законом о свободе информации в США (FOIA). С целью скорейшего раскрытия информации ресурс также направил соответствующий судебный иск.

Buzzfeed удалось узнать, что номер отеля Dupont в Вашингтоне, где умер Лесин, ему оплатил минюст США. По сведением источника, его пригласили на интервью, чтобы выяснить детали о работе «финансируемого Кремлем канала RT, основанного Лесиным». «Но Лесин не дошел до интервью. Он умер в ночь перед ним», - пишет издание.

Все три источника в ФБР сходятся в том, что в расследовании полиции Вашингтона были свидетели, показавшие, что Лесина убили. Четвертый источник утверждает, что орудием убийства была бейсбольная бита. Человек, непосредственно знакомый с результатами вскрытия, утверждает, что у Лесина были сломаны ребра - эта деталь не была известна ранее.

Несчастный случай

В октябре 2016 г. офис федерального прокурора округа Колумбия закрыл расследование смерти Михаила Лесина с переквалификацией причины смерти на «несчастный случай» с отметкой об остром алкогольном отравлении как причине, способствовавшей смерти.

Тело 57-летнего Лесина обнаружили 5 ноября 2015 г. в номере отеля Dupont в Вашингтоне. В заключении говорится, что Лесин «вошел в свой номер утром 4 ноября 2015 г. после нескольких суток чрезмерного употребления алкоголя и потерпел травмы, приведшие к смерти, находясь в номере в одиночестве». Анализ видео с камер отеля и новых материалов расследования позволил эксперту сделать вывод, что «непосредственной причиной смерти Лесина стали тупые черепно-мозговые травмы, в сочетании с травмами шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, причиной которых стали падения в состоянии острого алкогольного отравления», - говорится в документе.

Лесин - бывший руководитель холдинга «Газпром-медиа», бывший министр печати России и один из создателей крупнейшего продавца рекламы Vi. После отставки с поста предправления «Газпром-медиа» в 2014 г. Лесин много времени проводил в США, прежде всего в Лос-Анджелесе, где живет его семья. У него были проблемы со здоровьем после горнолыжной травмы 2010 г., он перенес несколько тяжелых операций на спине.

Buzzfeed утверждает, что поводом для отставки Лесина в 2014 г. стал запрос сенатора от Миссисипи Роджера Уикера о проверке источников средств для покупки недвижимости на $28 млн в Лос-Анджелесе. После этого он утратил влияние и поддержку и уже летом 2015 г. скрывался в Швейцарских Альпах, опасаясь за свою жизнь. По данным одного из источников в ФБР, Лесин «постепенно исчерпал возможности для защиты и существования» и через посредников вышел на минюст США и ФБР, опасаясь за будущее семьи.

С апреля 2004 г. по ноябрь 2009 г. Лесин работал советником президента России и был уволен президентом Медведевым с жесткой формулировкой «за несоблюдение этики госслужащего». Неофициально сотрудники администрации президента говорили, что Лесин использовал статус советника президента, занимаясь бизнесом и участвуя в коммерческих переговорах. В интервью Forbes сам Лесин рассказывал, в частности, что консультировал Юрия Ковальчука при создании «Национальной медиа группы» (НМГ) в феврале 2008 г.