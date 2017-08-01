Партии не будут снимать с выборов за ошибки отдельных кандидатов

За ошибки в документах будут снимать с выборов допустивших их кандидатов, а не всю партию Е. Разумный / Ведомости

За ошибки в документах, поданных кандидатами для регистрации на выборах в Госдуму, их будут исключать из списка партии до того, как он должен быть заверен. В случае же выдвижения партией в одномандатном избирательном округе двух и более кандидатов ЦИК должен будет исключить из списка их всех, но опять же до заверения самого списка. Такие поправки в законодательство о выборах в понедельник одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Поправки подготовлены во исполнение решения Конституционного суда, который в апреле признал противоречащими Основному закону страны ряд положений закона о выборах депутатов Госдумы. Они позволили Центризбиркому в сентябре прошлого года снять с выборов в Госдуму весь список Российской партии пенсионеров за справедливость. В ее партийном списке оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, в то время как закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата, поэтому весь список и был забракован. Выдвинутые по списку адвокат Игорь Трунов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич доказывали, что такое применение закона нарушило конституционное право граждан избирать и быть избранными. По их мнению, ЦИК должен был исключить кандидатов в тех округах, где были выявлены нарушения, а не отказывать партии в заверении всего списка. Конституционный суд в результате с ними согласился.

Ройзман не прошел Избирком Свердловской области в понедельник официально отказал в регистрации на выборах губернатора Свердловской области мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще трем кандидатам – они не собрали подписи муниципальных депутатов. Ранее Ройзман заявил, что муниципальный фильтр непроходим.

Трунов говорит, что такое нововведение вряд ли что-то принципиально изменит. В прошлом году пенсионерам пришлось столкнуться не столько с пробелами в законодательстве, сколько с искусственно созданными проблемами: просто требовалось не пустить на выборы определенных кандидатов. По его мнению, компенсировать нанесенный ущерб могла бы только отмена итогов голосования и назначение новых выборов. Только такая практика поможет справиться со злоупотреблениями, уверен Трунов: устранение подобных лазеек в законе само по себе ничего не даст и всегда будут находиться новые. По словам Трунова, сейчас несколько десятков кандидатов из списка Партии пенсионеров заканчивают сбор документов, необходимых для того, чтобы обратиться в суд с коллективным иском о возмещении причиненного вреда. В решении Конституционного суда говорится, что несостоявшиеся кандидаты имеют право на такое возмещение, если их права были нарушены. Практики возмещения такого вреда не существует, признает Трунов. Но если первый опыт окажется удачным, то и другие кандидаты, снятые с выборов с нарушением, получат возможность потребовать материальную компенсацию.

Законодательная работа над ошибками по опыту последних выборов практически не привела к устранению многочисленных формальных оснований для отказа в регистрации кандидатов, констатирует эксперт по выборам Аркадий Любарев. Можно вспомнить разе что допущенную возможность неполного указания адреса в подписях в поддержку кандидата. Но в целом процесс регистрации продолжает оставаться предельно затрудненным – например, по-прежнему нельзя дополнительно довносить документы, если в процессе проверки обнаружилась нехватка данных.