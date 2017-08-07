ВЦИОМ поможет властям Москвы лучше узнать горожан

Мэрия активно заказывает социсследования и проводит их своими силами через Центр мониторинга общественного мнения Е. Разумный / Ведомости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выиграл четыре конкурса на проведение исследований для мэрии Москвы на 30 млн руб. Основные результаты должны быть представлены к началу сентября. Фонд «ВЦИОМ» за 7,36 млн руб. изучит мнение москвичей о том, как их интересы представляют муниципальные органы: нужно выявить «проблемный фон, определяющий социальное самочувствие жителей», и описать проблемные области, где нужна наибольшая коммуникация с ними. Три других конкурса выиграло АО «ВЦИОМ». За 7,36 млн руб. оно выяснит, как участвует молодежь в жизни Москвы, знает ли она о мероприятиях, проводимых общественными организациями, как воспринимает социально-экономическую ситуацию. По контракту на 7,44 млн руб. социологи изучат, знают ли москвичи, как органы исполнительной власти реализуют программы развития административных округов, и выявят страхи разных социально-профессиональных групп. Четвертый конкурс на 7,84 млн руб. связан с оценкой факторов эффективности управ и префектур: среди прочего нужно оценить уровень информированности жителей об их деятельности и степень удовлетворенности населения.

Три из четырех исследований включают и опросы, и фокус-группы. По муниципалам требуется выборка в 21 200 человек в возрасте от 18 до 70 лет, для молодежного исследования – 6000 человек от 18 до 30 лет, говорится в техзадании. По другим конкурсам нужна выборка в 10 600 и 15 900 человек.

Дума и народ 27,9 млн руб. заплатит ­Государственная дума ВЦИОМу за изучение мнения россиян о работе нижней палаты парламента. Об этом стало известно в середине июля

Мэрия активно заказывает социсследования и проводит их своими силами через Центр мониторинга общественного мнения, напоминает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Руководить 12-миллионным мегаполисом без учета мнения населения невозможно». Новые исследования не связаны с выборами, уверяет он: «Ранее мы эпизодически делали исследования по заказу мэрии, но в таком объеме – впервые». Получить комментарии пресс-службы мэрии не удалось.

Ранее Национальная служба мониторинга выиграла конкурсы на 120 млн руб. на исследование взаимодействия органов власти Москвы с населением в двух округах, а Фонд развития гражданского общества за 45 млн руб. изучит городское законодательство в социальной и градостроительной сферах.

Цена адекватная, но вызывает вопросы целесообразность исследований, говорит эксперт «Трансперенси интернешнл – Россия» Станислав Андрейчук: «У мэрии есть постоянная социология по этой теме, к тому же надо смотреть, насколько анкеты соответствуют задачам. Вызывает вопросы заказ исследований во время предвыборной кампании: мэрия должна сохранять нейтралитет, а чтобы изучить отношение к своим инициативам, есть другие способы».

Заказ социологии разным компаниям позволяет подстраховать данные и сохранить баланс в отношениях с подрядчиками, говорит политолог Михаил Виноградов: «У количественных исследований цифры предсказуемые, качественные позволяют лучше видеть риски. Но чиновникам проще иметь дело с количественными исследованиями». Вряд ли результаты опросов успеют интегрировать в муниципальную выборную кампанию, считает эксперт: «Гипотетически на их результаты можно ориентироваться, если есть готовность вернуться к теме расширения полномочий муниципальных депутатов. А к президентским выборам эти исследования вполне можно использовать, если данные будут содержательными».