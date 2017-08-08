Членов Общественной палаты снова будут пускать в парламент

Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Один пропуск на три палаты

Пропускной режим в палатах парламента предложено изменить так, чтобы члены палаты могли проходить в них по своим удостоверениям, следует из поручения Д. Гришкин / Ведомости

Президент Владимир Путин рекомендовал Госдуме и Совету Федерации до 15 октября рассмотреть вопрос о беспрепятственном допуске в здания парламента членов Общественной палаты. Рекомендация содержится в опубликованном в понедельник перечне поручений по итогам встречи президента с новым составом палаты. Ответственными за изучение вопроса назначены председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Пропускной режим в палатах парламента предложено изменить так, чтобы члены палаты могли проходить в них по своим удостоверениям, следует из поручения. Вопрос о беспрепятственном допуске общественников в здания парламента был поднят во время их встречи с президентом 20 июня, сказал «Ведомостям» секретарь палаты Валерий Фадеев. По его словам, в прежние времена члены палаты могли проходить в Госдуму и Совет Федерации по своим пропускам, «но в какой-то момент произошел бюрократический сбой». «Теперь восстанавливается существовавший ранее порядок, не более того. Просто странно, что члены Общественной палаты не могут попасть в парламент», – пояснил Фадеев. После восстановления прежнего пропускного режима для общественников в Госдуме и Совфеде Фадеев намерен добиваться возвращения права беспрепятственно посещать и министерства – сейчас этого права у них нет, а раньше было, напомнил собеседник «Ведомостей».

Валерий Фадеев Секретарь Общественной палаты Чиновники часто избегают взаимодействовать с НКО и активистами. Это люди непростые, колючие, со сложными характерами, и, конечно, чиновникам часто удобно немножко их отодвигать.

Право входить в Госдуму по удостоверениям, подписанным руководителем Общественной палаты, было у ее членов до начала 2015 г. Но затем пропускной режим в нижней палате был ужесточен: членам палаты и сотрудникам целого ряда других государственных структур для прохода в Госдуму стали требоваться пропуска, заказанные сотрудниками Думы. Собеседники «Ведомостей» в Госдуме объясняли ужесточение режима как требованиями безопасности, так и стремлением ввести правила, симметричные действующим в других государственных органах, в частности в Совете Федерации, администрации президента и правительстве. Просить для членов палаты права свободно посещать администрацию президента Фадеев не планирует: туда общественники ходят нечасто в отличие от министерств, пояснил он «Ведомостям». В Совете Федерации в срок исполнят рекомендацию Путина об упрощении пропускного режима, сообщил вчера ТАСС врио руководителя аппарата палаты Юрий Осипов.

В Госдуме право свободного посещения следует дать представителям всех структур, созданных государством, считает член комитета Думы по регламенту, депутат от КПРФ Владимир Поздняков. «Никаких ограничений при проходе в орган, который принимает законы, для государственных людей быть не должно», – заявил Поздняков «Ведомостям».