Россия уничтожит свое химическое оружие досрочно
- Алексей Никольский
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Россия завершит уничтожение запасов химического оружия досрочно – к 3 октября 2017 г., заявил «Интерфаксу» во вторник начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия при Минпромторге генерал Валерий Капашин. Он напомнил, что это произойдет на год раньше, чем предполагалось исходя из обязательств России в рамках Конвенции о запрещении химоружия. «Следует отметить, что Россия, приступившая к уничтожению боевых отравляющих веществ на пять лет позже, чем США, завершает этот процесс как минимум на шесть лет раньше. При этом запасов химического оружия у нашей страны было на 10 000 т больше», – подчеркнул генерал. Если бы уничтожение химоружия шло такими же темпами, как в США, то это потребовало бы еще несколько десятков миллиардов рублей, а сокращение сроков на год сократило расходы на 2 млрд руб. Сейчас в России уничтожено 99,7% запасов боевых отравляющих веществ (или 39 800 т).
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