Демократия
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: ЦИК пересчитал марки

Центризбиркому нужен 1 млн спецмарок к президентским выборам

Они заменят 2,6 млн открепительных удостоверений, выпущенных в 2012 году

К президентским выборам – 2018 Центризбирком планирует напечатать 1 млн спецмарок для защиты от подделки заявлений избирателей о голосовании по месту пребывания. Это число указано в недавно утвержденном тематическом плане изданий ЦИК на 2018 г.

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