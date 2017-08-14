Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: ЦИК пересчитал марки
Центризбиркому нужен 1 млн спецмарок к президентским выборам
Они заменят 2,6 млн открепительных удостоверений, выпущенных в 2012 году
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В ЦИК количество избирателей, которые решат голосовать вне дома в последний момент, оценивают примерно в полмиллиона, считает Аркадий Любарев
Евгений Разумный / Ведомости
К президентским выборам – 2018 Центризбирком планирует напечатать 1 млн спецмарок для защиты от подделки заявлений избирателей о голосовании по месту пребывания. Это число указано в недавно утвержденном тематическом плане изданий ЦИК на 2018 г.
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