Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Коммунисты голодают
«Коммунисты России» хотят вернуться в Северную Осетию через голодовку
Но заодно оспаривают свое снятие с выборов и через суд
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Северной Осетии. Суд посчитал поддельными подписи кандидатов партии, в том числе и ее лидера Максима Сурайкина
Фадеичев Сергей / ТАСС
Партия «Коммунисты России» обжаловала в понедельник решение Ставропольского краевого суда, снявшего на прошлой неделе ее список с выборов в парламент Северной Осетии. Суд посчитал поддельными подписи кандидатов партии, в том числе и ее лидера Максима Сурайкина, под заявлениями о согласии баллотироваться: усомниться в их подлинности судью заставил тот факт, что более 40 кандидатов не являются жителями Северной Осетии. Представитель республиканского избиркома на суде тоже говорила, что у членов комиссии были сомнения, стоят ли в заявлениях личные подписи кандидатов.
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